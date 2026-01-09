Tak já fakt nevím, jestli tohle má být podklad na další povýšení generálního ředitele HZS Vlčka za „skvělé řízení sboru“, nebo rovnou podklad k vystavení faktury za vyhozené peníze daňových poplatníků. Protože jestli je tohle výsledek jejich „odborného“ rozhodování, tak jsme se zbláznili všichni – nebo aspoň ti, kdo o tom rozhodují.
Podle jejich logiky bychom si teď měli sednout, sepsat seznam všech rozbitých teploměrů za posledních padesát, šedesát let a dojít k jedinému „správnému“ řešení:
- kompletní demolici sídlišť,
- zákaz vstupu na jejich území na dvě stě let,
- evakuaci obyvatel a likvidaci veškerého jejich majetku,
- protože ta strašlivě nebezpečná rtuť přece může být kdekoliv.
To už rovnou můžeme zavést rtuťový registr, vydávat mapy kontaminace po každém kýchnutí a posílat drony, kdyby náhodou někde upadl teploměr z roku 1983.
Každý, kdo má aspoň zbytky selského rozumu a pamatuje si svět ještě před tím, než se všechno začalo řešit hysterií, ví jednu věc: rozbitý teploměr se prostě uklidil. Tečka.
Zametlo se to, sebralo, vyvětralo a šlo se dál.
Slyšeli jste někdy, že by někdo kvůli rozbitému teploměru volal hasiče? Ne. !? Protože by se mu všichni vysmáli.!?
A teď mi vážně chcete tvrdit, že množství rtuti v lékařském teploměru, který dokáže zlomit dítě silnějším stiskem v ruce, představuje takové riziko, že je nutné spustit cirkus za miliony, mediální paniku a zásahy jak při chemickém útoku?
A víte, co je na tom nejhorší?
Že za tyhle vaše teatrální výstupy neplatíte vy. Platí to veřejnost.
Platí to lidé z daní.
Platí to ti, kteří očekávají, že HZS bude řešit požáry, nehody, povodně a skutečná rizika, ne hrát divadlo kolem kuličky rtuti velikosti špendlíkové hlavičky.
Tak si to ujasněme:
Buď jsou operační důstojníci hasičů neschopní vyhodnotit reálné riziko, nebo pracují dle pokynů vedení a záměrně straší.!?
Hasiči odvádějí množství potřebné a nenahraditelné činnosti pro společnost a je snad pod jejich úroveň vykazovat zbytečnou činnost a utrácet z rozpočtu, aby náhodou nezbylo.
Což takhle přehodnotit výjezdy těžkou technikou na otevírání bytů, sršně a jiné technické zásahy a chovat se racionálně, úsporně a zbytečně neohrožovat zasahující hasiče ani ostatní účastníky silničního provozu?
A u konkrétního případu jistě poradit volajícímu, jak rtuť uklidit, a nabídnout způsob jejího předání a likvidace.
Malé množství rtuti z rozbitého teploměru zlikvidujete sběrem kuliček pomocí injekční stříkačky, lepicí pásky či papírové utěrky (nikdy nevysávejte ani neomývejte vodou) a uložením do uzavřené skleněné nádoby s popiskou. Následně ji odevzdáte do sběrného dvora jako nebezpečný odpad, přičemž místo po úklidu důkladně větráte minimálně 24 hodin. Kontaminované předměty, jako rukavice nebo hadr, také zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
(Toto vám poradí umělá inteligence.)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.