Ukrajina v NATO? To nikdo nebral vážně. Vondra si v ČT pustil pusu na špacír

O tom, jak daleko je mír na Ukrajině, hovořil v pořadu Interview ČT24 europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. V úvodu rozhovoru moderátorka Barbora Kroužková zmínila, že ministr zahraničí Petr Macinka a poslanec a místopředseda zahraničního výboru Filip Turek (oba Motoristé) navštívili Ukrajinu. „Ministr ocenil ústupky země, kterou dál napadá ruský agresor, a vyjádřil Ukrajině podporu. Jak přesvědčivý a jasný je postoj nové vlády k Ukrajině?“ zeptala se redaktorka.
„Je dobré, že tam hoši, to znamená Petr Macinka a Filip Turek, dorazili. Myslím si, že je dobré, že nečekali a vyrazili na Ukrajinu. Klíčová slova, která zazněla, jsou v podstatě podporou Ukrajiny. Jsem za to rád, že alespoň nějaká míra kontinuity tady je. A je zcela na místě, protože to je v životním zájmu Česka, zejména po těch rozpačitých výkonech Andreje Babiše na Evropské radě v prosinci. Je to dobrý krok,“ řekl Vondra.
Uvedl, že k Motoristům lze mít spoustu výhrad. „To já mám, ale myslím si, že proruští nejsou,“ sdělil a dodal: „Problém je Okamura.“
Prezident není automat na podpisy
Předestřel svůj názor, že před čtyřmi lety, tedy před ruskou invazí, nikdo vážně neuvažoval o tom, že by se Ukrajina stala členem NATO. „Měla to v Ústavě jako nějaký svůj cíl. Ale z klíčových zemí NATO to nikdo vážně nezvažoval,“ řekl europoslanec.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Připustil, že Ukrajina byla vždy rozdělená na západ a východ. V obou částech země dopadly předválečné volby hlavy státu jinak. „Donbas byl hodně ruský. Krym taky. Putin situace využil, aby destabilizoval zemi,“ sdělil a zdůraznil, že to nijak neobhajuje. Jako paralelu použil Hitlerův zábor Sudet.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Připustil, že je věcí šéfa resortu zahraničních věcí, koho si vezme do delegace.
„Mír si přejeme všichni. Přejeme si ho my v Evropě, přejí si ho Ukrajinci, učinili i četné ústupky. Sami Motoristé to řekli. Přeje si ho Donald Trump. Jediný, kdo tomu brání, je Rusko. Nebo Vladimir Putin,“ zmínil Vondra.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Řekl, že nebude kritizovat prezidenta Petra Pavla za to, že odmítl jmenovat Turka ministrem životního prostředí. „Nepovažuji ho za automat na podpisy, nikdy jsem se nesnažil prezidenta do této role tlačit. Sám jsem kdysi pracoval s Václavem Havlem, ten také s některými ministry měl problém. Totéž pak Václav Klaus, Miloš Zeman, jak víme,“ ohlédl se do minulosti.
Konstatoval také, že vláda není prezidentova. „Nebudu ho kritizovat. Měl své důvody. Kdyby uváděl jako důvod jen veřejné mínění, tak to nestačí,“ přiznal místopředseda ODS.
Okamura jako kapitola sama pro sebe a Babišovo „švejkování“
Macinkovu návštěvu Ukrajiny ocenil jako důležitou. „Byla důležitá zejména po tom, co měl Tomio Okamura ty šílené kecy na Nový rok. To žvatlání, ty hloupé, nehorázné řeči, že je nějaká Zelenského junta apod., to bylo zaznamenáno nejen na Ukrajině, ale i v Evropě, ve Spojených státech i jinde. Bylo na místě to korigovat a uvést na pravou míru. Z tohoto důvodu tu návštěvu vítám a nebudu ji kritizovat. Česko v tomhle musí mít jednoznačný postoj,“ řekl Vondra.
Mgr. Petr Macinka
Je podle něj v našem zájmu nebourat evropskou solidaritu a stát za Ukrajinou do té doby, než se podaří dotlačit Putina k mírové dohodě. „Ani náhodou není v našem zájmu, aby Ukrajina zkolabovala. Výkon této vlády byl zpočátku rozpačitý. Okamura je kapitola sama pro sebe. To, co premiér Babiš na Evropské radě předvedl, tohle švejkování, je úplně špatně,“ sdělil politik.
Tomio Okamura
Vondra soudí, že vládní koalice tří stran je značně nesourodá. „Spojuje ji jen zájem na imunitě pro Andreje Babiše, o které se bude hlasovat na jaře. Je to bratrstvo kočičí pracky. Musejí držet pospolu. Obětí toho bude mimo jiné obraz republiky v zahraničí. SPD je strana, jejíž noty jsou psané v Rusku. Okamura je obchodník s fašismem,“ řekl europoslanec.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.