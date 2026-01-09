Ukrajina v NATO? To nikdo nebral vážně. Vondra si v ČT pustil pusu na špacír

09.01.2026 21:30 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Motoristé nejsou proruští, ale SPD je strana, jejíž noty jsou psané v Rusku,“ domnívá se europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Návštěvu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) v Kyjevě ocenil. Zato předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD) označil za obchodníka s fašismem.

Ukrajina v NATO? To nikdo nebral vážně. Vondra si v ČT pustil pusu na špacír
Foto: Repro ČT
Popisek: Alexandr Vondra

O tom, jak daleko je mír na Ukrajině, hovořil v pořadu Interview ČT24 europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. V úvodu rozhovoru moderátorka Barbora Kroužková zmínila, že ministr zahraničí Petr Macinka a poslanec a místopředseda zahraničního výboru Filip Turek (oba Motoristé) navštívili Ukrajinu. „Ministr ocenil ústupky země, kterou dál napadá ruský agresor, a vyjádřil Ukrajině podporu. Jak přesvědčivý a jasný je postoj nové vlády k Ukrajině?“ zeptala se redaktorka.

„Je dobré, že tam hoši, to znamená Petr Macinka a Filip Turek, dorazili. Myslím si, že je dobré, že nečekali a vyrazili na Ukrajinu. Klíčová slova, která zazněla, jsou v podstatě podporou Ukrajiny. Jsem za to rád, že alespoň nějaká míra kontinuity tady je. A je zcela na místě, protože to je v životním zájmu Česka, zejména po těch rozpačitých výkonech Andreje Babiše na Evropské radě v prosinci. Je to dobrý krok,“ řekl Vondra.

RNDr. Alexandr Vondra

  • ODS
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uvedl, že k Motoristům lze mít spoustu výhrad. „To já mám, ale myslím si, že proruští nejsou,“ sdělil a dodal: „Problém je Okamura.“

Prezident není automat na podpisy

Předestřel svůj názor, že před čtyřmi lety, tedy před ruskou invazí, nikdo vážně neuvažoval o tom, že by se Ukrajina stala členem NATO. „Měla to v Ústavě jako nějaký svůj cíl. Ale z klíčových zemí NATO to nikdo vážně nezvažoval,“ řekl europoslanec. 

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
7%
2%
hlasovalo: 40990 lidí

Připustil, že Ukrajina byla vždy rozdělená na západ a východ. V obou částech země dopadly předválečné volby hlavy státu jinak. „Donbas byl hodně ruský. Krym taky. Putin situace využil, aby destabilizoval zemi,“ sdělil a zdůraznil, že to nijak neobhajuje. Jako paralelu použil Hitlerův zábor Sudet.

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

58%
1%
39%
2%
hlasovalo: 7766 lidí
Dále kritizoval slova poslance Filipa Turka, která pronesl k příčinám války na Ukrajině a která podle Vondry kopírují ruskou propagandu. Zdůraznil však, že jako zástupce České republiky v Kyjevě hovořil ministr Macinka. „Turek tam byl jako co?“ rozhodil Vondra rukama v nechápavém gestu.

Připustil, že je věcí šéfa resortu zahraničních věcí, koho si vezme do delegace.

„Mír si přejeme všichni. Přejeme si ho my v Evropě, přejí si ho Ukrajinci, učinili i četné ústupky. Sami Motoristé to řekli. Přeje si ho Donald Trump. Jediný, kdo tomu brání, je Rusko. Nebo Vladimir Putin,“ zmínil Vondra.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řekl, že nebude kritizovat prezidenta Petra Pavla za to, že odmítl jmenovat Turka ministrem životního prostředí. „Nepovažuji ho za automat na podpisy, nikdy jsem se nesnažil prezidenta do této role tlačit. Sám jsem kdysi pracoval s Václavem Havlem, ten také s některými ministry měl problém. Totéž pak Václav Klaus, Miloš Zeman, jak víme,“ ohlédl se do minulosti.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konstatoval také, že vláda není prezidentova. „Nebudu ho kritizovat. Měl své důvody. Kdyby uváděl jako důvod jen veřejné mínění, tak to nestačí,“ přiznal místopředseda ODS.

Okamura jako kapitola sama pro sebe a Babišovo „švejkování“

Macinkovu návštěvu Ukrajiny ocenil jako důležitou. „Byla důležitá zejména po tom, co měl Tomio Okamura ty šílené kecy na Nový rok. To žvatlání, ty hloupé, nehorázné řeči, že je nějaká Zelenského junta apod., to bylo zaznamenáno nejen na Ukrajině, ale i v Evropě, ve Spojených státech i jinde. Bylo na místě to korigovat a uvést na pravou míru. Z tohoto důvodu tu návštěvu vítám a nebudu ji kritizovat. Česko v tomhle musí mít jednoznačný postoj,“ řekl Vondra.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je podle něj v našem zájmu nebourat evropskou solidaritu a stát za Ukrajinou do té doby, než se podaří dotlačit Putina k mírové dohodě. „Ani náhodou není v našem zájmu, aby Ukrajina zkolabovala. Výkon této vlády byl zpočátku rozpačitý. Okamura je kapitola sama pro sebe. To, co premiér Babiš na Evropské radě předvedl, tohle švejkování, je úplně špatně,“ sdělil politik.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vondra soudí, že vládní koalice tří stran je značně nesourodá. „Spojuje ji jen zájem na imunitě pro Andreje Babiše, o které se bude hlasovat na jaře. Je to bratrstvo kočičí pracky. Musejí držet pospolu. Obětí toho bude mimo jiné obraz republiky v zahraničí. SPD je strana, jejíž noty jsou psané v Rusku. Okamura je obchodník s fašismem,“ řekl europoslanec.

Psali jsme:

Příčiny války? S tím jděte jinam. Macinka v krytu odbyl novináře
Filip Turek: Podám žalobu na prezidenta
Z Prahy mír nevyjednáme. Vondráček vrátil řeči o Ukrajině do reality
Nikdo nevěří, ale stejně se pro to hlasuje. Vondra plísnil Unii

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/226411058040109/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Okamura , Putin , Ukrajina , Vondra , Turek , Macinka , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem Alexandra Vondry, že Tomio Okamura je „obchodník s fašismem“?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

ČT vymáhá poplatky od neregistrovaných

Česká televize aktuálně rozesílá sdělení, kterým nutí občany, kteří stále nejsou registrováni jako její poplatníci, k přihlášení do evidence poplatníků ČT – tedy i ty občany, kteří nevlastní televizor, ale třeba jen mobilní telefon. ČT získává adresy neregistrovaných občanů porovnáváním seznamů odb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zelenina s nechtěným efektem postupného tloustnutíZelenina s nechtěným efektem postupného tloustnutí Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Příčiny války? S tím jděte jinam. Macinka v krytu odbyl novináře

2:25 Příčiny války? S tím jděte jinam. Macinka v krytu odbyl novináře

„Nejsme tu proto, abychom analyzovali příčiny této války. Jsme tu proto, abychom přispěli k jejímu u…