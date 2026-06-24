Kučera (TOP 09): Poslanecké novely jsou zlo

Dobrý den. Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jenom možná krátce vystoupím k těm poslaneckým novelám. Je to zlo, je to zlo, které se samozřejmě tady dělalo v nějaké míře vždycky. Nicméně nikdy se nenadužíval tento institut poslaneckých novel, jako je to teď v tomto volebním období a nikdy nebyl tak nadužíván zejména u takových zásadních novel, jako je to v tomto volebním období. Tento zákon není jednoduchý, tato novela není jednoduchá a předkládat ji jako poslaneckou novelou, to mi přijde jako neúcta nejenom k Poslanecké sněmovně, ale k celému právu našemu českému, které si vyžaduje skutečně nějakou kontinuitu.
To, že jsou předkládány touto cestou v tomto volebním období zejména novely, které výrazně narušují právní kontinuitu, kontinuitu zákona, je zcela jasné. To je třeba tato novela, ale já třeba připomenu i stavební zákon, který teď vlastně se projednává a zítra bude na hospodářském výboru. To je totální chaos, který tam teď se přináší a nikdo neví do poslední chvíle, jak ty novely budou vypadat ve finále, až se schválí ve třetím čtení.
Je to takové jako, řeknu, signifikantní je to, že se k těm novelám vlastně předkladatelé a poslanci vlastně ani nehlásí. Oni nejsou ani schopni vystoupit na obhajobu těchto novel. Musí vystoupit ministr Tejc, který vlastně s tím de facto nemá nic společného, protože to je poslanecká novela. Takže ti předkladatelé tady sedí, mlčí, dívají se do notebooku nebo čtou si nějaké noviny a prostě jenom se snaží tady vydržet do třetího čtení, až se to prostě odhlasuje. Takhle by to vypadat nemělo. Ano, vždycky byly poslanecké novely. Nikdy nebyly takhle nadužívány a já bych řekl až zneužívány jako v tomto volebním období.
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