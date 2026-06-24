Kučera (TOP 09): Poslanecké novely jsou zlo

24.06.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 24. června 2026 k návrh poslanců vládní koalice na vydání zákona o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech (zákon o státních zaměstnancích).

Kučera (TOP 09): Poslanecké novely jsou zlo
Foto: TOP 09
Popisek: Michal Kučera

Dobrý den. Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jenom možná krátce vystoupím k těm poslaneckým novelám. Je to zlo, je to zlo, které se samozřejmě tady dělalo v nějaké míře vždycky. Nicméně nikdy se nenadužíval tento institut poslaneckých novel, jako je to teď v tomto volebním období a nikdy nebyl tak nadužíván zejména u takových zásadních novel, jako je to v tomto volebním období. Tento zákon není jednoduchý, tato novela není jednoduchá a předkládat ji jako poslaneckou novelou, to mi přijde jako neúcta nejenom k Poslanecké sněmovně, ale k celému právu našemu českému, které si vyžaduje skutečně nějakou kontinuitu.

To, že jsou předkládány touto cestou v tomto volebním období zejména novely, které výrazně narušují právní kontinuitu, kontinuitu zákona, je zcela jasné. To je třeba tato novela, ale já třeba připomenu i stavební zákon, který teď vlastně se projednává a zítra bude na hospodářském výboru. To je totální chaos, který tam teď se přináší a nikdo neví do poslední chvíle, jak ty novely budou vypadat ve finále, až se schválí ve třetím čtení.

Je to takové jako, řeknu, signifikantní je to, že se k těm novelám vlastně předkladatelé a poslanci vlastně ani nehlásí. Oni nejsou ani schopni vystoupit na obhajobu těchto novel. Musí vystoupit ministr Tejc, který vlastně s tím de facto nemá nic společného, protože to je poslanecká novela. Takže ti předkladatelé tady sedí, mlčí, dívají se do notebooku nebo čtou si nějaké noviny a prostě jenom se snaží tady vydržet do třetího čtení, až se to prostě odhlasuje. Takhle by to vypadat nemělo. Ano, vždycky byly poslanecké novely. Nikdy nebyly takhle nadužívány a já bych řekl až zneužívány jako v tomto volebním období.

Ing. Michal Kučera

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Měli jste odmítnout. Ústavní odborník Ústavnímu soudu
„Ústavní soud je podjatý.“ Miloš Zeman k Pavlovi a NATO
A co odpovědnost? Vážná výtka k rozhodnutí ÚS
„Nezvykle rychlé.“ Toho si u ÚS všiml nejen Babiš

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Kučera , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Snaží se Babišova vláda dosadit do úřadů své lidi, aby se jí pohodlněji vládlo?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Komunisti

Co dobrého je podle vás na době, kdy tu vládli komunisté? Ano SSR nás osvobodil, protože taková byla dohoda a měl na tom vlastní zájem, a to zmocnit se nás. Demokracie a svoboda pak nenastaly, což je to hlavní, ale konaly se politické procesy a vůbec o všem rozhodovala stranická knížka. Vy tvrdíte, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračnaNad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračna Potravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkrokuPotravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkroku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jurečka (KDU-ČSL): Nepřistoupil jsem na žádnou čistku. Vy ano

21:05 Jurečka (KDU-ČSL): Nepřistoupil jsem na žádnou čistku. Vy ano

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 24. června 2026 k návrh poslanců vládní koalice na vydání z…