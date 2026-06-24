Jurečka (KDU-ČSL): Nepřistoupil jsem na žádnou čistku. Vy ano

Dobrý den. Tak já si dovolím zareagovat, protože je potřeba trošku ty věci uvést do skutečnosti a reality. Vždycky v historii byli náměstci člena vlády, i před rokem 2015, já si to pamatuju, v roce 2013, 2014 byli náměstci člena vlády, pak byli vrchní ředitelé a ředitelé odborů. To je v zásadě i teď. To, co jste udělali vy a co děláte tímto zákonem, znamená, že jste si otevřeli cestu k tomu, ty lidi jednodušeji vyhodit, vyměnit z důvodů opravdu politických. Andrej Babiš se tady zaklínal nedávno tím, jak zreguloval hazard. Tak já jenom připomenu, byla to práce jeho náměstka Ondřeje Závodského, kterého Alena Schillerová, když nastoupila Ministerstvo financí, velmi rychle nechala, když to řeknu, služebně popravit a vyhodit. Vaše vláda v roce 2018 vyhodila Toma Philippa z Ministerstva zdravotnictví. Dokonce on ten soud vyhrál, dokonce se mu muselo Ministerstvo zdravotnictví omluvit.
Já když jsem nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak z osmi vrchních ředitelů šest pokračovalo normálně dál. Nepřešel jsem vlastně na žádnou čistku, jako jste udělali vy. Na celé řadě ministerstev jste to rozvrátili, kompetentní lidi vyhodili. Já chápu, že na MMR třeba Leo Steiner je samozřejmě pro Andreje Babiše a pro jeho styl a představu fungování v politice nepohodlným člověkem, protože to je úředník, který upozorňuje na rozpory se zákonem. Takoví lidé se vám nehodí. Proto jste je vyčistili na třikrát: k lednu, k 1. březnu, k 1. 4. Vyhodili jste ty lidi nejenom z pozic vrchních ředitelů. Ti lidé byli často na úrovních běžných řadových referentů, vyházeli jste je a teď tímto zákonem si to chcete zjednodušit tak, abyste to nemusel dělat ani už přes ty systemizace, se kterými musíte chodit na tu vládu a kde případně, pokud ten úředník má tu odvahu, nervy a čas, tak se soudí dva tři roky a nakonec ty soudy, jak se ukázalo na příkladu Toma Philippa, i vyhraje. Tak o tom je tenhle příběh destrukce profesionální státní správy.
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