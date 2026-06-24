Peštová (ANO): Odešli ti, kteří byli dosazeni

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla zareagovat na moji předřečnici paní poslankyni Svárovskou. Já bych jenom chtěla připomenout, že v devátém období, to znamená období, dneska máme desáté, to období před námi, co bylo, bylo celkem 25 systemizací, 25 systemizací a jejich možných mimořádných změn. Z toho čtyři byly velké, to jsou ty řádné roční, a 21 bylo mimořádných úprav systemizace. Ve své podstatě já nenapadám žádné systemizace, protože ten zákon to umožňuje a vaše vláda nebo vláda předchozí to přijala s nějakými úpravami. Ale jen bych byla ráda, kdyby tady zaznělo, když, a to teď zase budu reagovat na pana poslance Rakušana, který tady vzýval, že odešlo tolik vrchních ředitelů. No víte, oni totiž předtím ti vrchní ředitelé nebyli. Předtím ti vrchní ředitelé nebyli, protože byli náměstci, byli odborní náměstci, političtí náměstci. Já osobně jsem se moc s těmi politickými náměstky nesetkala, těch je teď jak hub po dešti, protože máme jenom politické náměstky, a z těch v uvozovkách odborných náměstků se stali ti vrchní ředitelé. Ale ono ejhle, ono z těch odborných náměstků tam taky moc nezůstalo a stali se z nich ti vrchní ředitelé a ti měli správnou politickou knížku.
Takže ono když se teď zamýšlíte nad tím, že spousta vrchních ředitelů odešla, ano, třeba to byli právě ti, kteří tam byli dosazeni, protože vznikla ta systemizace nebo respektive vznikla ta struktura tak, aby zanikli náměstci a mohli vzniknout ti vrchní ředitelé, protože se udělala ta správná systemizace. No a potom, co tady bylo vzýváno ohledně těch poslaneckých zákonů, tak za vaší vlády jich bylo přijato nebo bylo podáno 229, což je skoro čtvrtina všech předložených zákonů za minulé období. (Předsedající: Čas, paní poslankyně!) Takže ono sypat popel by si na hlavu měli všichni. Děkuji.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
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