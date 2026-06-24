„Vtěrka, vyžírka, soudruh.“ Macinka přitvrdil

24.06.2026 20:20 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka o prezidentovi Petru Pavlovi na tiskové konferenci hovořil coby o „soudruhovi“, který vládě vyhlásil válku. Kroky prezidenta Pavla a „lobbistické skupiny“ okolo něj považuje za akt nepřátelství.

„Vtěrka, vyžírka, soudruh.“ Macinka přitvrdil
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Ministr životního prostředí Petr Macinka na tiskové konferenci po jednání vlády 09.02.2026

V návaznosti na předběžné opatření Ústavního soudu ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že prezidenta Petra Pavla na summit NATO akredituje ve čtvrtek. Nechal se také slyšet, že kroky prezidenta považuje za „akt nepřátelství“ a o Petru Pavlovi promluvil coby o „soudruhovi“.

Mgr. Petr Macinka

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„Usnesení Ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření, takže zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády, na summit NATO,“ uvedl ministr zahraničních věcí.

Zároveň dodal, že o tom, jakou roli prezident na summitu NATO zaujme, rozhodne vláda na svém pravidelném pondělním zasedání.

„Já vnímám celou situaci tak, že prezident vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost,“ uvedl Macinka s tím, že takové jednání dle jeho názoru úlohou prezidenta není. „To je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobýt nějaké území.“

Na tiskové konferenci ministr uvedl, že premiér Andrej Babiš již na prezidenta Pavla nějakou dobu apeluje, aby se spory mezi vládou vyhladily. Nyní proto Pavla obvinil z eskalace situace.

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Macinka také uvedl, že podle něj nejde jen o spor o účast prezidenta na summitu NATO. Za součást širší akce lidí okolo Petra Pavla označil i kroky, které mají podle jeho slov směřovat k násilné změně ústavního zřízení a ústavních pořádků v České republice.

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Na svém facebookovém profilu Macinka ve středu rovněž sdílel bajku, která mu údajně „přišla whatsappem“. Bajka pojednává o dvou kamarádkách – Vyžírce a Vtěrce, které mají podle Macinky pravděpodobně dohromady vyobrazovat prezidenta Petra Pavla a jeho snahu o účast na summitu NATO.

Vyznění bajky je jasné, člověk by neměl zneužívat pohostinnost a vtírat se tam, kam není zvaný. To ostatně kamarádkám Vyžírce a Vtěrce v bajce vysvětlí „moudrá želva“ se slovy, že „Být mezi ostatními je hezké. Ale host by měl vědět, kdy přijít a kdy odejít. A přítel by měl vědět, kdy promluvit a kdy naslouchat.“

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NATO , Pavel , prezident , tisková konference , Macinka , soudruh

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