„Na jeho místě…“ Odborář má dost Středulovy podpory ČT a neziskovek

Pane předsedo, jak vnímáte současné dění kolem veřejnoprávních médií, protesty na jejich podporu a stávku, kterou tamní odbory organizovaly?
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Jsem jeden z mála odborářů, který neustále mluví o tom, že by zaměstnanci měli platit daleko menší daně, než platí. Tudíž pro mě jsou televizní poplatky další daní a kloním se k tomu, aby veřejnoprávní média byla placena ze státního rozpočtu. Podotýkám, že patřím k naprosté menšině odborářů, kteří pomáhali v roce 2000 České televizi k tomu, aby byla stávka dotažena do konce. Tehdy se nás nikdo nezastal a doslova to zavánělo tím, že nás policie sebere a znemožní.
Co se s Českou televizí stalo za tu dobu, mi je upřímně líto, protože to s veřejnoprávností nemá nic společného. Na své vlastní osobě mohu mnohokrát dokázat, že nejenom lhali, podváděli a vysílali nepřesné údaje. Dokázal jsem se přes to ale přenést a říkám si, že jednoho dne tam snad budou novináři, kteří dokážou informovat objektivně a nebudou poplatní tomu, co vyznává bývalá politická garnitura.
Předseda ČMKOS Josef Středula stávku televizních a rozhlasových odborů podporuje a nedávno podpořil také část zaměstnanců Úřadu vlády a reprezentantů politických neziskovek, jejichž vliv při reorganizaci chtěl omezit premiér a jeho tým ve Strakově akademii. Jak se na tohle díváte?
Josef Středula
Svou odpověď rozdělím do několika částí. Netajím se tím, že množství státních úředníků v české státní správě je přebujelé, panuje tam stranickost a každá strana, co se dostane do vlády, si přivede své stranické členy, kteří následně doslova nakazí ovzduší po nových volbách. Pokud premiér dal ty příslušné organizace mimo Úřad vlády, je to naprosto správné. Každý zaměstnanec státní správy by měl být pod veřejnou kontrolou a v tomto případě musí kontrola vést z toho daného ministerstva, jehož agendy se daná organizace týká.
Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů
Pokud jde o politické neziskovky, tak pokud si někdo říká, že je nezisková organizace, nevím, proč požaduje dotace ze státního rozpočtu. Ať si to platí ze svého. Ano, jsou tady určité neziskové organizace, u kterých si stát určitý typ služeb objedná, ale to je něco jiného. Není možné, aby někdo bral finanční prostředky od státu a ten stejný stát za tyto peníze žaloval. Hovořím o různých zelených organizacích, což bylo opakovaně prezentováno. Vystupoval jsem jednoznačně proti větrníkům, ač jsem podporovatel rozumné solární energie nebo přečerpávacích elektráren, k čemuž jsme měli velkou konferenci, na které byli dva ministři a premiér a zcela jasně jsme tam řekli, že je třeba dbát na občany České republiky a nikoli na organizace, které přijdou, doslova zašpiní Českou republiku, vytáhnou z ní peníze a potom zase odejdou. O Bruselu si nemusíme vyprávět, jsem členem Evropského hospodářského a sociálního výboru a vím například, jak se bývalý komisař Timmermans doslova mstil Evropě svou zelenou politikou za to, že nebyl zvolen v Evropském parlamentu předsedou komise. Ostatně jeho činnost by se měla prověřit, jakým způsobem si kupoval neziskovky po celé Evropě.
A pokud jde o vystupování šéfa ČMKOS Josefa Středuly na podporu ČT a stávky na Úřadu vlády? Slyšel jsem, že si tím členy vlády úplně nenaklonil, mírně řečeno.
Přiznám se, že kdybych šel do prezidentských voleb a získal tolik hlasů jako on, moc bych se nevyjadřoval, ale on se rád vyjadřuje ke všemu. V rámci Českomoravské konfederace odborových svazů je spousta poctivých odborářů a poctivých svazů, takže Středula nemá právo zastupovat a mluvit za všechny. Myslím si, že si v ČMKOS pořádek udělají, protože on se doslova hrabe do všeho, přitom nepodepsal jedinou vyšší kolektivní smlouvu.
Jak vnímáte roli odborů jako takových ve vztahu k těmto tématům? Vždycky jsem si říkal, že když odboráři na prvním místě zastupují zájmy běžných zaměstnanců a pracujících v továrnách a velkých firmách a starají se o jejich podmínky. Chápu, že odbory jsou i ve státní správě a veřejnoprávních médiích, ale pohnutky tohoto jejich boje nejsou úplně totožné s tím, jako když odbory v nějaké fabrice chtějí lepší podmínky pro dělníky…
Mohou na to být různé pohledy, nicméně odbory by opravdu měly sloužit tomu, aby jednoznačně držely linii bezpečnosti práce, zvyšování mezd, podepisování kolektivních smluv. Také musím říct, že jsou tady určité politické věci, kdy odbory mají právo tvrdě vystoupit. Bylo to například za minulé vlády, kdy jsem do Prahy pozval zemědělce s traktory. Na to jsme prostě právo měli. Mimochodem, od té doby jsem nebyl pozván do České televize, kde o nás lhali. Něco jiného je, jakým způsobem se to teď děje v různých institucích, kde se mnohdy lidé, kteří v odborech nejsou, vydávají za velké odboráře. Jenže tihle lidé neprotestovali, když se snižovaly mzdy za Fialovy vlády. Kdy jindy bylo na místě protestovat.
Klidně se postavím za státní úředníky a také jsem to dělal a prosazoval, aby měli zvýšené platy. Musí to ale jít ruku v ruce s restrukturalizací, protože stát naší velikosti si nemůže dovolit tak ohromné množství státních úředníků, kteří jsou mnohdy ve státní správě zbyteční.
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