Ministr Macinka: Půvabné přiznání vlastní nekvalifikovanosti, paní kolegyně

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já si to nemůžu odpustit, když jsem teď tady slyšel před chvilkou faktickou poznámku paní poslankyně Svárovské, která řekla, že pracovala ve státní správě a že prošla několika výběrovými řízeními a ví, jak to funguje, takže v prvním kole nikdy nebyl vybrán nikdo z těch kvalifikovaných. Tak tedy musím říct, že jsem ještě nikdy v životě neslyšel půvabnější přiznání vlastní nekvalifikovanosti. Myslím tedy, že Strana zelených je v tomto ohledu lepší ještě než Piráti. Takže blahopřeju.
Mgr. Petr Macinka
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