Ministr Macinka: Půvabné přiznání vlastní nekvalifikovanosti, paní kolegyně

24.06.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 24. června 2026 k návrh poslanců vládní koalice na vydání zákona o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech (zákon o státních zaměstnancích).

Ministr Macinka: Půvabné přiznání vlastní nekvalifikovanosti, paní kolegyně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), představil svůj nový ministerský tým poradců

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já si to nemůžu odpustit, když jsem teď tady slyšel před chvilkou faktickou poznámku paní poslankyně Svárovské, která řekla, že pracovala ve státní správě a že prošla několika výběrovými řízeními a ví, jak to funguje, takže v prvním kole nikdy nebyl vybrán nikdo z těch kvalifikovaných. Tak tedy musím říct, že jsem ještě nikdy v životě neslyšel půvabnější přiznání vlastní nekvalifikovanosti. Myslím tedy, že Strana zelených je v tomto ohledu lepší ještě než Piráti. Takže blahopřeju.

Mgr. Petr Macinka

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  • místopředseda vlády
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Článek obsahuje štítky

motoristé , Macinka , Svárovská

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Česká pirátská strana byl položen dotaz

Proč

Mne by zajímalo proč až teď prosazujete věci které jste mohli udělat jak jste byly ve vládě /rodičak atd./Děkuji .Mamlas

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