Finanční správa: Sníží se záloha

24.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V návaznosti na změnu odvodů na důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dojde od 1. července 2026 ke snížení paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu. Ta nově klesne z 9 984 Kč na 9 162 Kč měsíčně. Poplatníkům, kteří v období od ledna do června 2026 hradili paušální zálohy ve výši 9 984 Kč, zároveň vznikne přeplatek 4 932 Kč.

Finanční správa: Sníží se záloha
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Novela zákona, která zpětně snižuje odvody OSVČ na důchodové pojištění od 1. ledna 2026, se dotkne také poplatníků v prvním pásmu paušálního režimu. Měsíční paušální záloha se od července sníží o 822 Kč, nová výše zálohy bude poprvé splatná 20. července 2026.

S ohledem na to, že novela také zpětně snižuje již placené paušální zálohy za první pololetí roku 2026, vznikne poplatníkům v prvním pásmu paušálního režimu za období od ledna do června 2026 přeplatek v celkové výši 4 932 Kč.

„Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Jak vrátit přeplatek za první pololetí roku 2026

O přeplatek na paušálních zálohách za období od ledna do června 2026 ve výši 4 932 Kč si mohou poplatníci v prvním pásmu paušálního režimu snížit platbu paušální zálohy splatnou 20. července 2026 nebo některou z dalších měsíčních záloh. Namísto standardní částky 9 162 Kč tak v tomto případě postačí uhradit 4 230 Kč.

Nevyužije-li poplatník možnost snížení úhrady některé paušální zálohy do konce roku 2026, může po skončení zdaňovacího období požádat správce daně o vrácení přeplatku.

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