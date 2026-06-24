Finanční správa: Sníží se záloha

Novela zákona, která zpětně snižuje odvody OSVČ na důchodové pojištění od 1. ledna 2026, se dotkne také poplatníků v prvním pásmu paušálního režimu. Měsíční paušální záloha se od července sníží o 822 Kč, nová výše zálohy bude poprvé splatná 20. července 2026.
S ohledem na to, že novela také zpětně snižuje již placené paušální zálohy za první pololetí roku 2026, vznikne poplatníkům v prvním pásmu paušálního režimu za období od ledna do června 2026 přeplatek v celkové výši 4 932 Kč.
„Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Jak vrátit přeplatek za první pololetí roku 2026
O přeplatek na paušálních zálohách za období od ledna do června 2026 ve výši 4 932 Kč si mohou poplatníci v prvním pásmu paušálního režimu snížit platbu paušální zálohy splatnou 20. července 2026 nebo některou z dalších měsíčních záloh. Namísto standardní částky 9 162 Kč tak v tomto případě postačí uhradit 4 230 Kč.
Nevyužije-li poplatník možnost snížení úhrady některé paušální zálohy do konce roku 2026, může po skončení zdaňovacího období požádat správce daně o vrácení přeplatku.
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