Černochová (ODS): Okamura a Vondrášek

24.06.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 24. června 2026 k návrh poslanců vládní koalice na vydání zákona o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech (zákon o státních zaměstnancích).

Černochová (ODS): Okamura a Vondrášek
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Děkuju, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Pane ministře, když už jste tady u těch výroků na téma policejní prezident, tak možná by nebylo od věci vzpomenout si na výrok Tomia Okamury, který pronesl 7. října, kdy prohlásil, že SPD by po vstupu do vlády usilovala o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. 7. října 2025 to řekl Tomio Okamura, který to spojil se svým trestním stíháním kvůli předvolebním plakátům SPD a tady nám tvrdil, že nelze stíhat za názory. Konkrétně řekl, že je potřeba tam udělat výjimku, protože SPD chce podle něj svobodu slova bez cenzury.

Zároveň tvrdil pan Okamura, že pana policejního prezidenta Vondráška osobně nezná, že to nemá být osobní rovina, ale osobní zkušenost se stíháním.

Takže prosím, zameťte si před vlastním prahem, když už tady zmiňujete nějaké ovlivňování ve vazbě k Policii České republiky.

Protože byla jsem součástí vlády, kde opravdu ani na Bezpečnostní radě státu, ani nikde jinde se nedělo nic nestandardního ve vazbě k Policii České republiky.

A vy, pane ministře, víte, možná na rozdíl od Tomia Okamury, že policejní prezident není trestní orgán.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

Černochová , ODS

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Česká pirátská strana byl položen dotaz

Proč

Mne by zajímalo proč až teď prosazujete věci které jste mohli udělat jak jste byly ve vládě /rodičak atd./Děkuji .Mamlas

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