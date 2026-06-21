Přepočítali se, Babiš to myslí vážně. Toto už zrušil

Reorganizace je v plném proudu a bude dokončena k 1. červenci. Začátkem června vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha oznámila, že převod agend na jednotlivá ministerstva už formálně proběhl. Právě ona má celou akci na starost. Rozezlila tím opozičně naladěné neziskové organizace i část úřednického aparátu, který byl na zachování původního stavu zainteresován. Dočkala se za to nepřátelské kampaně ze strany Deníku N, která ještě může mít dohru.
Úředníkům se vysmál i Kalousek
Hlavní tváří nespokojených neziskovek, aktivistů a úředníků se stala Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za Fialovy vlády a neúspěšná kandidátka na ombudsmana. Ta původně avizované změny na Úřadu vlády označila za “vážnou chybu” a Babišovu vládu neváhala obvinit z “mafiánských” praktik. Okamžitě se k ní přidali zástupci opozičních stran včetně poslankyně ODS Evy Decroix či exministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který dokonce hovořil o “armagedonu” a “fašizujících extrémistech”.
Silný mediální tlak nakonec po týdnu vedl k dílčím ústupkům. Od července tak pod premiérem vzniknou nové kanceláře pro lidská práva a ochranu menšin a pro duševní zdraví a prevenci závislostí. Poradní orgány pro jednotlivé agendy zůstanou na Úřadu vlády a budou vedeny přímo premiérem. Výkon agend včetně většiny úředníků se přesouvá na věcně příslušná ministerstva.
Cílem je větší efektivita a úspory
Přestože vláda vyšla v některých ohledech kritikům vstříc a představila kompromisní řešení, odpůrci trvali na zrušení celé akce. Tomuto nátlaku nicméně Andrej Babiš odolal a prosadil mírnější variantu reorganizace tak, jak byla schválena 25. května.
Podle premiéra by reorganizace měla přinést větší efektivitu a zároveň úspory s tím, že strategické vedení zůstane v rukou vlády a samotná realizace agend bude v rukou jednotlivých ministerstev. Zapojení odborníků a neziskovek zůstane zachováno v rámci poradních orgánů.
Babišův kabinet si od změn slibuje, že tím vrátí Úřadu vlády původní účel, podle kterého má pomáhat vládě v přípravě a realizaci programových priorit. ParlamentníListy.cz totiž v uplynulých týdnech upozornily, že některá oddělení i poradní orgány sledují vlastní zájmy a aktivně sabotují práci současné trojkoalice.
Vládní poslanci změny hájí
V podobném duchu hovoří také vládní poslanci, se kterými redakce mluvila. “Základem úspěchu každého manažera je sestavení týmu lidí, o který se může opřít, a nastavení struktury a procesů, jež budou napomáhat efektivnímu řízení. Úřad vlády v tom není výjimkou. Má-li efektivně fungovat a řešit agendy, které má na starosti, bylo třeba učinit různá manažerská rozhodnutí a nová nastavení,” vysvětluje poslanec ANO Denis Doksanský.
“V tomto smyslu vedení Úřadu vlády, jeho vedoucí paní Tünde Bartha i panu premiérovi věřím, že kroky, jež činí, vedou k efektivizaci činnosti úřadu. Úřad vlády realizuje politiku vlády, a je tedy přirozené, že na klíčových místech musí být lidé, kteří této politice věří, podporují ji a jsou ji schopni uvádět do praxe. Jsou to naprosto logické manažerské kroky,” sdělil ParlamentnímListům.cz poslanec.
A dodal, že kritici těchto změn jen hledají další záminky ke kritice vlády. “Pokud někdo z personálních výměn dělá drama, pak je zřejmé, že prostě jen hledá cokoli, za co by mohl současnou vládu a jejího premiéra Babiše kritizovat.”
Celá akce má podporu i u SPD. “Realizaci agend na Úřadu vlády v SPD jednoznačně vítáme. Ten dosavadní způsob vrstvení mnohačetných rad pro různé záležitosti vytvářel úplně paralelní strukturu řízení bez kompetencí, legislativního podkladu a bez odpovědnosti a bez reálné výkonné moci. Stal se z toho spíše debatní klub pro desítky neziskových organizací, které vytvářely tímto způsobem nátlak na další čerpání dotací a na ovlivňování veřejných politik bez toho, aniž by k tomu měly mandát z voleb,” argumentuje Tomáš Doležal.
A mluví o tom, že prováděné změny umožní větší kontrolu jednotlivých agend ze strany zvolených politiků. “Kromě toho, že se ušetří spoustu veřejných peněz, tak se i zefektivní celý proces, a to je v zájmu klientů, služeb nebo jejich adresátů. A průřezově to mohou hlídat lidé na Úřadu vlády v těch agendách, případně vicepremiéři a sám premiér, takže to vítáme,” řekl Doležal ParlamentnímListům.cz.
Zrušené instituce i konec Istanbulské úmluvy
Současná reorganizace však není ojedinělou akcí. Už dříve Babišova vláda zrušila například Oddělení paměťových agend a paralelní Radu pro paměťovou agendu. Instituce založené Fialovou vládou měly na starosti dotační politiku na podporu paměťových institucí a výkladu dějin, což vyvolávalo silné kontroverze.
Spory dlouhodobě vyvolával také Odbor strategické komunikace Úřadu vlády spojený s osobou Otakara Foltýna či Krizový informační tým (KRIT), který vznikl za Víta Rakušana na Ministerstvu vnitra. Oba útvary Babišův kabinet rozpustil.
Vedle těchto organizačních změn vláda minulý týden zrušila celou řadu nařízení přijatých minulou vládou. Mezi nimi i souhlas s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy, která dlouhodobě vyvolávala kritiku ze strany konzervativní části veřejnosti. Úmluva naopak korespondovala s progresivistickou agendou neziskovek v poradních orgánech vlády a úředníky z Odboru rovnosti žen a mužů, kteří se nyní přesouvají ze Strakovy akademie na Ministerstvo spravedlnosti.
Babiš a “deep state”
Tyto kroky naznačují, že premiér Andrej Babiš myslí svůj boj s “deep state” vážně. Vývoj posledních týdnů a měsíců ale ukazuje i to, že při realizaci programu čelí silnému odporu. Proto je finální podoba probíhající revize agend na Úřadu vlády nepříliš ambiciózní a zdaleka neřeší všechny problémy. Přiznávají to i lidé z okolí premiéra, se kterými redakce hovořila.
Složení poradních orgánů vlády zůstává nevyvážené, a proto bude důležité, zda do budoucna dojde k jejich personální obměně a zapojení širšího okruhu organizací.
Prozatím nedochází ani k propouštění úředníků, kteří mohou být nejen ve střetu zájmu, ale také se podle některých právních expertů mohou dopouštět porušování služebního zákona. A kteří jsou zároveň propojeni s vlivovou sítí neziskovek a jejich sponzorů, jak ParlamentníListy.cz odhalily.
Reorganizace tak zatím nevyřešila problém strukturálního střetu zájmů ani zneužívání peněz daňových poplatníků politickými neziskovkami skrze státní dotace. Míří však správným směrem.
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