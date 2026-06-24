ČEZ: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně slaví 30 let

Unikátní technické dílo ukryté hluboko pod zemí, které provozuje Skupina ČEZ, slouží jako obří akumulátor energie a klíčový prvek pro stabilitu tuzemské elektrizační soustavy. Od 20. června 1996, kdy se turbíny elektrárny roztočily poprvé, vyprodukovaly Dlouhé stráně 12 797 380 000 000 Wh neboli 12,8 terawatthodin energie, která vždy, když to bylo nejvíce zapotřebí, bezpečně napájela naše domovy i průmysl. Kdybychom tuto energii proměnili v pohyb, průměrný elektromobil by s ní urazil více než 75 miliard kilometrů a obkroužil by zeměkouli více než 1,8milionkrát.
Unikátní technické dílo bývá trefně označováno za jeden ze sedmi divů Česka, přičemž všechny hlavní technologie vznikaly přímo v českých firmách. „Dík za Dlouhé stráně patří vizionářům, kteří před desítkami let projekt vymysleli, lidem, kteří ji před třiceti lety oživili i těm, kteří v ní za celou tu dobu pracovali a dodnes pracují,“ řekl ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
ČEZ do elektrárny pravidelně investuje, například v letech 2024–2025 přesáhly investice do modernizace a oprav 800 milionů korun. „Dlouhodobě považujeme Dlouhé stráně za mimořádně důležitou součást české energetické soustavy. Potvrzuje se, že pravidelná údržba a systematická modernizace má na výrobu a kondici elektrárny pozitivní vliv a že naše úsilí má smysl,“ říká mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.
Základní pilíř moderní energetiky
V posledních letech získává elektrárna stále větší význam. Zatímco dříve byla v provozu většinou jen dvakrát denně, když v noci spotřebovávala přebytečnou energii čerpáním vody do hodní nádrže a v denní špičce naopak dodávala chybějící elektřinu, nyní ji dispečeři přepínají z čerpadlového do turbínového režimu i několikrát denně. Dlouhé stráně pomáhají při stabilizaci sítě, ať už jde o vyrovnávání výkonu obnovitelných zdrojů, okamžitou náhradu výpadku velkého uhelného nebo jaderného bloku nebo spotřebování náhlých přebytků elektřiny, které by mohly poškodit přenosové linky. Elektrárna má také unikátní schopnost takzvaného startu ze tmy a při větším výpadku dokáže nastartovat bez vnějšího zdroje a obnovit dodávky elektřiny.
Rekordní výroba
Krátce před výročím prokázaly Dlouhé stráně svou skvělou kondici – v březnu 2026 dodala do sítě 83,073 GWh a téměř o jedno procento překonala rekordní výrobu z dubna 2020, kdy elektrárna vyrobila 82,339 GWh elektřiny.
Cesta od průzkumu k technickému divu
Historie projektu sahá až do 60. let minulého století. Rozsáhlé geografické průzkumy tehdy označily masiv Mravenečníku za ideální místo pro vybudování přečerpávací elektrárny. Jedním z hlavních kritérií bylo obrovské převýšení.
1978 – Zahájení stavby
Těžké stavební stroje se poprvé zakously do vrcholu hory v květnu 1978. Dělníci s pomocí dynamitu vyhloubili v samotném vrcholu hory kráter hluboký téměř 40 metrů.
80. léta – Útlum a modernizace
Na začátku 80. let centrální úřady projekt utlumily kvůli změnám v tehdejší státní energetické koncepci. Nucený odklad přinesl kromě mnoha obtíží také výrazný technologický zlom. Namísto původně plánovaných čtyř menších soustrojí s oddělenými čerpadly a turbínami navrhli energetici dvě obří reverzní turbíny, které dodnes drží evropské rekordy.
1989 až 1996 – Dokončení
Po roce 1989 padlo definitivní rozhodnutí stavbu dokončit. Do plného komerčního provozu byly Dlouhé stráně uvedeny 20. června 1996.
2021 – Investice
Elektrárna prochází každoroční modernizací. Například v roce 2021 bylo díky technologickým úpravám na horní nádrži možné zvýšit objem maximální uložené energie o 6 % na 3 700 MWh. Tolik elektřiny dnes umí Dlouhé stráně jednorázově dodat do sítě.
Magnet pro turisty i odborníky
Díky své unikátnosti a citlivému zasazení do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky přitahuje elektrárna také tisíce zájemců. Areál ročně navštíví zhruba 100 000 lidí, návštěvnost exkurzí se pohybuje mezi 30 a 40 tisíci – především turistů od dětí až po seniory, ale také odborníků na energetiku nebo studentů středních i vysokých technických škol. Účastníci exkurzí si nejdříve s virtuálními brýlemi prohlédnou nepřístupné útroby elektrárny, pak se vydají do podzemní strojovny a nakonec vyjedou autobusem k horní nádrži.
Prohlídky elektrárny je možné rezervovat prostřednictvím oficiálních stránek Prohlídka Dlouhé stráně.
Unikátní zážitek nabízí také Virtuální prohlídka elektrárny na webu ČEZ.
Čtyři nej Dlouhých strání
- elektrárna s největší reverzní vodní turbínu ve střední Evropě – 325 MW,
- elektrárna s největším spádem v České republice – 510,7 m,
- elektrárna s největším instalovaným výkonem v ČR – 2 × 325 MW,
- a nejvýše položenou vodní hladinu v ČR – 1 350 m n. m.
Podrobné informace o vodních elektrárnách ČEZ: Voda | Skupina ČEZ - O Společnosti (cez.cz)
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