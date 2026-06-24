ÚOHS zahájil kartelové řízení se dvěma IT firmami

24.06.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v minulých dnech správní řízení se dvěma společnostmi, které podezřívá z uzavření zakázané dohody. Uvedené firmy měly koordinovat svůj postup v souvislosti s veřejnou zakázkou na IT služby zadávanou v Libereckém kraji.

ÚOHS zahájil kartelové řízení se dvěma IT firmami
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Zahájení správního řízení neznamená, že účastník se řízení protisoutěžního jednání skutečně dopustil a že bude uložena pokuta. Hlavním účelem správního řízení je ověřit a prokázat, zda skutečně došlo k porušení zákona.

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ÚOHS , TZ

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