ÚOHS zahájil kartelové řízení se dvěma IT firmami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v minulých dnech správní řízení se dvěma společnostmi, které podezřívá z uzavření zakázané dohody. Uvedené firmy měly koordinovat svůj postup v souvislosti s veřejnou zakázkou na IT služby zadávanou v Libereckém kraji.
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Zahájení správního řízení neznamená, že účastník se řízení protisoutěžního jednání skutečně dopustil a že bude uložena pokuta. Hlavním účelem správního řízení je ověřit a prokázat, zda skutečně došlo k porušení zákona.
Proč by se zaměstnanci ČT nemohli demonstrovat? Není právo demonstrovat dáno Ústavou, která platí pro každého? A co, že je demonstrace proti rozhodnutí zvolených politiků. To se jako nesmí? A můžete uvést konkrétní příklady, kdy jsou na Déčku vysílány zkreslené informace? My teda Déčko máme zrovna m...
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