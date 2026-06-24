PRIM: Legendární Orlík získává číselník z meteoritu a první vlastní celoocelový tah

Model Orlík vznikl v roce 1965 na zakázku pro československou armádu a dodnes představuje nejodolnější hodinky značky Prim. Nová edice navazuje na jeho historii a zároveň přináší několik významných prvenství.
„Poprvé jsme spojili číselník z meteoritu s naším manufakturním kalibrem. Je to spojení výjimečného materiálu, českého hodinářského řemesla a technické preciznosti, které dává modelu Orlík zcela nový rozměr,“ říká František Brezík, produktový ředitel společnosti Prim.
Dominantou hodinek je číselník vyrobený z meteoritu Muonionalusta. Po speciálním zpracování odhaluje charakteristickou Widmanstättenovu kresbu, která vznikala miliony let během chladnutí kovu ve vesmíru. Každý číselník je díky tomu originál. Ručně osazované indexy s vrstvou Super-LumiNova® pak zajišťují perfektní čitelnost za všech podmínek.
Výjimečná je také luneta z materiálu HyCeram®, jejíž výroba zabere zkušenému hodináři přibližně jednu pracovní směnu. Ruční zpracování jí dodává jemný sluneční efekt a charakter, díky němuž je každá luneta originál.
Uvnitř hodinek pracuje manufakturní kalibr Prim 95, viditelný přes safírové dýnko. To odhaluje nový rotor s piktogramem značky i můstky zdobené novoměstským brusem.
Další novinkou je první vlastní celoocelový tah v historii modelu Orlík. Jeho autorem je designér Lukáš Taneček, který se inspiroval roztaženými křídly orla. Součástí tahu je také spona STISK pro rychlé nastavení délky.
Limitovaná edice vznikne ve třech barevných variantách – Hvězdný prach, Modrá planeta a Temný vesmír. Od každé bude vyrobeno pouze 50 číslovaných kusů. Hodinky disponují voděodolností 200 metrů a jsou určeny těm, kteří hledají výjimečnost, technickou dokonalost a příběh sahající až za hranice naší planety.
Limitovaná edice Prim Orlík Meteorit byla představena ve Štefánikově hvězdárně za přítomnosti Magdaleny Hrnkové, která hostům přiblížila historii meteoritu a provedla je prostory hvězdárny.
Prim Orlík Meteorit. Pro lidi, co něco umí.
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