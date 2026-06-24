„Nezvykle rychlé.“ Toho si u ÚS všiml nejen Babiš

24.06.2026 18:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Ústavní soud dnes předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Verdikt vzbudil kritiku nejen ze strany představitelů vládních stran, kteří se pozastavují hlavně nad rychlostí postupu soudu. Zaznívají výhrady k okolnostem rozhodnutí i k roli Ústavního soudu v kompetenčním sporu.

„Nezvykle rychlé.“ Toho si u ÚS všiml nejen Babiš
Foto: Repro Úřad vlády, YT
Popisek: Andrej Babiš

Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet mu podle rozhodnutí nesmí v cestě nijak bránit.

Spor se vyostřil v úterý, kdy se prezident kvůli summitu obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou. Reagoval tak na postup kabinetu, který s jeho účastí v oficiální delegaci nepočítal. Pavel rozhodnutí vlády označil za nešťastné.

Středeční rozhodnutí je jednorázové a vztahuje se pouze na summit v Ankaře. O samotné kompetenční žalobě bude Ústavní soud teprve rozhodovat, a to přednostně. Verdikt by měl padnout v řádu měsíců.

Babiš: Nezvykle rychlé rozhodnutí respektuji

Rozhodnutí Ústavního soudu i předběžném opatření vyvolalo ostrou kritiku nejen ze strany představitelů vládních stran.

Premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodnutí označil za nezvykle rychlé, zároveň však uvedl, že ho bude respektovat. „Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ reagoval předseda vlády.

Na sociálních sítích se k verdiktu vyjádřil také poslanec ANO Pavel Růžička, podle kterého jde o zásadní zásah do politického systému. „Tímto je zahájena destrukce našeho parlamentního systému a převod na systém prezidentský. Někde to probíhá pod taktovkou armády, u nás sofistikovaně pod taktovkou Ústavního soudu,“ prohlásil Růžička.

Poté, co plénum Ústavního soudu ve středu rozhodlo o předběžném opatření ve prospěch prezidenta Petra Pavla, poukázal poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) na složení soudního sboru. Připomněl, že většinu současných ústavních soudců jmenovala právě hlava státu. „13 ústavních soudců z celkových 15 jmenoval prezident Petr Pavel. Bez komentáře,“ napsal Foldyna.

Poslanec ANO Patrik Nacher na sociální síti komentoval postup soudců stručným komentářem: „Nevídaná rychlost…,“ napsal Nacher v reakci na informaci o rozhodnutí Ústavního soudu.

Na možnou problematickou součinnost mezi hlavou státu a Ústavním soudem pak upozornil místopředseda vládního hnutí ANO Radek Vondráček, a sice slovy : „Ruka ruku myje!“

 

Překvapení neskrýval ani známý herní vývojář a spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. Ten ironicky poznamenal, že jde o nejrychlejší rozhodnutí soudu v dějinách země, a kritizoval také možné dopady na zahraniční politiku. „A je to tady. Nejrychlejší rozhodnutí soudu v dějinách této země! Včera jsem to říkal, ale takovou rychlost jsem nečekal ani já. Takže Petr Pavel bude na summitu chodit a dělat zahraniční politiku a za ním bude chodit Macinka s Babišem a všem vysvětlovat, že to není naše zahraniční politika a nemají to brát vážně. Banánistán,“ uvedl.

Ironickou reakci nešetřil spisovatel a filmový režisér Jan Tománek. „WOW, s takovou rychlostí myslím neotevírá ani sekretářka na ministerstvu poštu… A může to být nakonec víc česky usmolené, uplatlané a zasmrádloučké?“  pozastavoval se.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa zároveň upozornil, že předběžné opatření nepředjímá výsledek řízení o kompetenční žalobě. Soudci si nyní vyžádají další vyjádření a zváží také možnost konání veřejného jednání. Zároveň očekává, že kabinet jednorázové rozhodnutí o Pavlově účasti v Ankaře bude respektovat. Připomněl také, že nejde o první případ, kdy soud ukládá povinnost vládě, parlamentu či prezidentovi.

Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedenou praxí. Pokud byli prezidenti zdraví, podle něj na tyto summity dosud jezdili všichni. Proto považuje za potřebné tuto praxi prozatím zachovat, a to i kvůli časové tísni. Summit se koná 7. a 8. července, lhůta pro akreditaci končí v pátek 26. června.

Podle původního rozhodnutí vlády měli Českou republiku na summitu zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Prezident se ale v žalobě domáhá toho, aby bylo potvrzeno, že o své účasti na summitech NATO rozhoduje sám.  Očekává rovněž součinnost vlády a ministerstva při zajišťování akreditací a letecké přepravy.

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Babiš , Facebook , prezident , ÚS , x , summit NATO , kompetenční žaloba

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