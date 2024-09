Kukla (ANO): Pane premiére, já vám řeknu, co si lidé myslí

Vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové.

Já jsem teďka za poslední tři týdny sjezdil Vysočinu křížem krážem a zjistil jsem, co si lidé myslí. Pane premiére, já vám řeknu, co si lidé myslí, co jste pro ně tady za to volební období udělali.

Vy jste zrušili EET, které mohlo přinést desítky miliard do rozpočtu. Místo toho jste zvedli daně, zavedli jste korespondenční volbu, abyste měli asi ještě šanci se udržet u moci, protože ta čísla ze statistického úřadu vám říkají, zaveďte korespondenční volbu a možná dostaneme nějaký ten hlas ze zahraničí navíc. Ale že lidé ztratí důvěru ve volby, to vám je asi jedno.

Snížili jste valorizaci důchodů. Každému seniorovi jste vzali tisícovku měsíčně, no a jak jste to schvalovali tady v Poslanecké sněmovně, vzpomeňte si. V nehorázných podmínkách jsme tady byli přes noc jenom proto, abyste tu tisícovku každému seniorovi vzali, dokonce ve stavu legislativní nouze. Drahé energie lidé trápí.

A co jste jim vzkázali? Zastavíme ruský plyn! A jaká je realita? 65 % ruského plynu stále proudí do České republiky. Zrušili jste pobočky pošt a finančních úřadů, zdvojnásobili jste daň z nemovitosti a dali jste na ni ještě inflační doložku, zvýšili jste DPH u vodného, stočného, u piva, opravy kol a také u sportovních a kulturních akcí. Zrušili jste příspěvek na stavební spoření, dokonce pro mladé rodiny, což je nepochopitelné, jste zrušili odpočet na školkovné. Zvyšujete spotřební daň na naftu, zvýšili jste dálniční známku opět s inflační doložkou, to znamená, že se bude každý rok zvyšovat.

