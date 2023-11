Kukol (KSČM): Největší švindl 20. století!

reklama

Máme tu opět 17. listopad, svátek dvou tváří, které se drží při životě. Ovšem nejvíce se drží pro životě tvář druhá, ta tvář, která přinesla jen nával zla, nejistoty, rozkladu a hnusu a úpadku to je a vždy bude odkaz. Ano mluvím o výročí 17. listopadu roku 1989 neboli výročí takzvané "Sametové revoluce," která přinesla jen to, co jsem už zmínil, tento hanebný odkaz přinesl jen restauraci úpadku a společenských rozdílů. My všichni pociťujeme důsledky a realitu falešné svobody, která byla vytvořena jen pro určitou skupinu lidí nikoliv pro celý národ. Republika i občané strádají a mnohým zbývají oči pro pláč. To jsme chtěli? Ne nechtěli! V TV od rána slyšíme naprosté ódy od novinářů "pamětníků" a představitelů komického představení, co si říkají členové vlády a dalších existenci jen na listopadové události roku 1989. Což nelze poslouchat, tyhle naprosto lživé slova! Je až neuvěřitelné, že se najdou i dnes lidé, co tomuto největšímu švindlu 20. století věří! Proto listopadové události roku 1989 nezaslouží uznání a už vůbec ne k oslavě!

Listopadové události roku 1939 si zaslouží naší úctu a maximální pozornost, listopadové události roku 1939 přinesli odpor proti opravdové totalitě a to nacistické, kdy se národ a celé studentstvo spojilo v odpor proti nacismu! Nacisté uzavřeli české vysoké školy, protože se báli odporu nové mladé české inteligence! Díky listopadovým dnům roku 1939 vznikl Mezinárodní den studenstva, který má upozorňovat na obrovské hrdinství českých a slovenských studentů z roku 1939, kteří se postavili proti nacismu!

Převzato z profilu politika.

Albert Kukol KSČM



