Kulhánek (STAN): Představili jsme Kabinet budoucnosti

Starostové dnes představili Kabinet budoucnosti, který má za úkol hlídat kroky vlády. Je mi ctí, že mohu být jeho součástí – pro agendu regionálního rozvoje. Chci, aby se lidem ve všech koutech naší země dobře žilo. K tomu je potřeba zajistit rovnoměrný rozvoj regionů a postupně zavírat nůžky v jejich rozdílnosti.
Budu proto pečlivě sledovat kroky své nástupkyně na ministerstvu pro místní rozvoj a upozorňovat, pokud by vláda přehlížela potřeby lidí ve specifických regionech – včetně toho našeho.
Ing. Petr Kulhánek
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.