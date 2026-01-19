Kulhánek (STAN): Představili jsme Kabinet budoucnosti

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci v opozici.

Starostové dnes představili Kabinet budoucnosti, který má za úkol hlídat kroky vlády. Je mi ctí, že mohu být jeho součástí – pro agendu regionálního rozvoje. Chci, aby se lidem ve všech koutech naší země dobře žilo. K tomu je potřeba zajistit rovnoměrný rozvoj regionů a postupně zavírat nůžky v jejich rozdílnosti.

Budu proto pečlivě sledovat kroky své nástupkyně na ministerstvu pro místní rozvoj a upozorňovat, pokud by vláda přehlížela potřeby lidí ve specifických regionech – včetně toho našeho.

