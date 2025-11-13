Kupka (ODS): Pro lepší komunikaci spustíme ODS TV – náš vlastní mediální prostor

Chci ostře řezanou stranu, která nabídne jasnou pravici a praktická řešení pro každodenní život.
Nechci rozmlženou ODS. Chci jasně profilovanou, sebevědomou, moderní a srozumitelnou ODS. Stranu kompetence, která bude aktivní, pracovitá a připravená se za čtyři roky vrátit do Strakovy akademie.
Pro lepší komunikaci spustíme ODS TV – náš vlastní mediální prostor. Budeme v něm přinášet naše řešení, naše recepty a reagovat na podněty lidí z náměstí po celém Česku. Jednoduše a srozumitelně budeme ukazovat, jak chceme posunout Česko dopředu.
Udělám vše pro to, aby se ODS stala jednoznačnou volbou pro všechny, kteří se svou každodenní prací podílejí na růstu této země. Chci, aby jim ODS nabídla moderní pravici s praktickými řešeními jejich každodenních problémů.
Mgr. Martin Kupka
