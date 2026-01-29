Kupka (ODS): Dnešní dva zákony pojmenujme lex korouhvička

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,
ta dnešní mimořádná schůze má vlastně na svém programu dva zákony a oba pojmenujme lex korouhvička. Proč lex korouhvička? Protože dokonale ukazují názorový obrat hnutí ANO za posledních 10 let. Já si velmi dobře vybavuju, jak v případě služebního zákona ještě ve vládě Bohuslava Sobotky nás hnutí ANO a tehdejší vládní koalice přesvědčovala, jak musíme přijmout služební zákon v podobě, ve které ho předkládají, aby zajistili stabilní systém veřejné státní správy, aby bylo možné získat pro ty důležité role nejpovolanější odborníky, aby zároveň bylo možné zajistit co největší jistotu všem služebníkům, respektive všem úředníkům ve státní službě.
Pak přišla další vláda a další změny a my jsme znovu vystupovali a říkali jsme: prosím vás, nevymýšlejte znovu kolo. Máme tu zákon o úřednících samosprávných územních celků, který je funkční, který plní přesně to, co plnit má, zajišťuje transparentní výběr a zajišťuje zároveň možnosti patřičných personálních a jiných požadavků i ze strany samotných úředníků a dává patřičnou jistotu a nevymyká se zásadním způsobem od běžného pracovního práva. No tak uplynul nějaký čas, my jsme měli možnost zasáhnout do podoby služebního zákona a udělat klíčové změny k tomu, aby bylo i zaměstnávání úředníků ve státní službě pružnější, abychom i jako Česká republika netrpěli koupáním v bazéně 18 měsíců, zkrátili to na šest měsíců.
A teď je tu další návrh. V některých ohledech je možné s tím návrhem souhlasit. Je z toho ale patrné, že ten názorový obrat je prostě účelový krok, který na druhé straně přinese nepochybně i vážné problémy s tím základním předpokladem, totiž zajištění elementární jistoty a nezávislosti státní správy. To je věc, kterou je možné tomu návrhu vyčítat, a na vině je přesně ten názorový obrat, to vychýlení kyvadla od jedné úvrati přesně k té opačné.
A co se týče jednacího řádu, je to velmi podobný příběh. My jsme tady opravdu slyšeli v tom předchozím volebním období, jak něco takového není možné přijmout. A pak jsme tu hlavně snášeli hodinové a hodinové projevy představitelů tehdejší opozice. Že nedávaly valný smysl, že to v mnoha případech byl jenom jeden útok vedle druhého, je druhá věc. A že to samozřejmě znamenalo zablokování tehdejší sněmovní většiny, o tom není sporu. Uplynul nějaký čas. A korouhvička se otočila a máme tu najednou návrh zákona. Návrh zákona, se kterým v mnoha směrech je možné souhlasit, protože koneckonců v mnoha směrech jsme k němu doputovali.
Akorát je důležité posoudit i to, proč se najednou tak změnil postoj hnutí ANO? Protože se mu najednou ten stávající režim nehodí do karet. Bojí se toho, že by jejich zákony mohly být blokovány. Tak za mě i to, jakým způsobem se současná vládní většina v mnoha směrech chová, jak přes veškeré proklamace toho, jak budou respektovat demokratické principy, tak kádrují a blokují celou řadu kandidátů do pozic předsedů výborů, dokonce do předsedů podvýborů, ať se jedná o Janu Černochovou, Pavla Žáčka, anebo třeba taky Lukáše Vlčka, i v případě, že se jedná o podvýbor, tak ukazuje, že ty jejich zájmy teda opravdu nesměřují k posílení demokratických principů a k tomu, aby nedocházelo k blokaci Sněmovny, ale vede to k jediné věci: umést si cestičku pro své vlastní záměry. A v mnoha případech prostě i pro obyčejnou vendetu. Tak mě právě tenhle postup, právě tahle otočka názorová, kterou hnutí ANO předvádí, tedy nenaplňuje důvěrou, že bychom měli tak rychle projednávat změnu zmíněného jednacího řádu.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
A co mi vadí velmi, vadí mi způsob, že vládní většina pro projednání těchto zákonů vyvolává mimořádnou schůzi. Proč? Navíc jsem se doslechl, že to je proto, že bychom my blokovali jednání Sněmovny. No, to teda opravdu neděláme. Podívejte se jenom na to, jak se projednávaly všechny předchozí body, jak probíhalo jednání o důvěře vládě, věcné připomínky, věcné příspěvky, žádné hodinové a hodinové projevy nynějšího předsedy Poslanecké sněmovny, někdejšího předsedy a současného předsedy hnutí ANO, které nedávaly smysl. Tak prosím, pojďte realisticky vnímat, co je vlastně před námi a v čem je právě ten názorový obrat tak komický. No, a proč mimořádná schůze? No, proto, aby si co nejrychleji umetli zmíněnou cestu a zároveň, aby nemuseli čelit interpelacím, na které se z pochopitelných důvodů moc netěší.
Ale já chci využít tento prostor, abych nasvítil minimálně tři důležité body, které by dnes na interpelacích za normálních okolností zaznít musely. A to je jeden ze závažných kroků dosud ministra zahraničních věcí Petra Macinky, který zrušil připravované zpřísnění omezení pohybu ruských diplomatů. Pozoruhodný krok, v rozporu s doporučením bezpečnostních služeb, v rozporu s proklamacemi Motoristů i hnutí ANO, že je namístě ve vztahu k ruskému státu, Ruské federaci, která pořád, každý den útočí na Ukrajinu a samozřejmě ovlivňuje i dění ve zbytku Evropy, pravidelně využívá svoji propagandu i na sítích a ve sdělovacích prostředcích jiných států, tak místo, aby zpřísnili pohled, tak ho uvolňují. Proč? Protože to asi s tím jasným postojem prostě nemyslí tak vážně. A co je důležitější? Ohrožují bezpečí České republiky místo toho, aby se snažili bezpečí České republiky v zájmu občanů posílit. Tak tohle je jeden z podstatných dotazů. A já ho kladu už teď a tady, protože je v naprostém rozporu s tím, co hnutí ANO deklarovalo, co deklarovali i Motoristé a co znamená ohrožení bezpečnosti České republiky, zbytečné kroky, které v tomto směru ohrožují bezpečné podmínky a hrajou roli i ve vztahu k ochraně ostatních evropských partnerů.
Další bod, střet zájmů Andreje Babiše. Tak pořád ještě není vypořádaný, přesto vláda na svém posledním jednání obnovila někdejší dotační program, který má zajistit, jak se přímo píše, podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu, s částkou 250 milionů korun. Kde jsou sliby Motoristů, že si posvítí na všechny dotace? Kde jsou sliby Motoristů, že budou hlídat Andreje Babiše? Jsou fuč se vším všudy. Prostě nezbylo z nich nic. Otočka jako hrom, korouhvička, která by se dala vystavovat v Národním muzeu.
Tak, podívejme se na to, co vlastně tady v tom případě předvádí vládní koalice. No, nepředvádí nic jiného, než znovu snahu nahrávat vlastním lidem, nahrávat v tomhle případě Agrofertu. Je jedním z důležitých zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, že právě v případě tohoto někdejšího dotačního programu docházelo k netransparentním krokům a zneužívání veřejných prostředků. Je možné snadno dohledat závěry NKÚ, a přestože tohle NKÚ tvrdí, přestože Motoristé říkají, jak budou hlídat zbytečné výdaje a škrtnou veškeré zbytné dotace, tak to vláda posvětila, a k tomu samozřejmě v situaci, kdy navrhuje schodkový deficit, kdy navrhuje schodkový rozpočet s obřím deficitem. To přece nedává smysl!
Tak, kde je elementární odpovědnost Motoristů? A kde je element za jejich předvolební sliby? A kde je elementární respekt k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu? A zároveň k tomu, že Andrej Babiš, nevím, jak na té vládě hlasoval, ale i s ohledem na to, že ji nepochybně řídil, tak se bohužel znovu uplatnil zcela zjevně střet zájmů.
Tak tady budeme znovu a znovu se ptát a žádat vysvětlení, jak to je se střetem zájmů a logicky, jak je to s tímto dotačním programem a k čemu to míří. Podotýkám, že i na základě jasných ukazatelů nejvýznamnějším příjemcem dotací z tohoto dotačního programu byly podniky Agrofertu. Takže místo hlídání Andreje Babiše ze strany Motoristů naopak skvělá přihrávka do jeho brány. No, tak tady se vidí, přesně se ukazuje, jak ty sliby Motoristů fungují.
Poslední bod, včerejší téma, předvčerejší téma, Petr Macinka a náš jasný požadavek, aby se Andrej Babiš postavil čelem k těm výhrůžným esemeskám, které adresoval Petr Macinka prezidentovi republiky prostřednictvím jeho poradce. O tom, že se jednalo o výhrůžky, o tom, že se tam objevilo reálné vyhrožování člena vlády České republiky, že bude poškozovat jméno České republiky v zahraničí, že tam bude poškozovat obraz prezidenta, hlavy státu České republiky. To je přece naprosto nepřijatelné! A čekali jsme, že Andrej Babiš něco udělá. Tak jediné, co zaznělo, že jsou ty esemesky nešťastné. Ale uplynul nějaký čas, pár hodin a už se dočítáme, že Andrej Babiš nezvažuje odvolání Petra Macinky, že spolupráce s ním je výborná, řekl novinářům pan premiér, a podle něj se opozice a média snaží narušit nynější koalici.
Já už jsem slyšel v projevu Andreje Babiše, že největšími soupeři jsou novináři, teď teda také se dozvídáme, že tu krásnou cestu k lepším zítřkům hnutí ANO komplikuje opozice. Čím ji komplikujeme? Komplikujeme tím, že píšeme stupidní výhrůžné esemesky Petra Macinky panu prezidentovi? Že mu je snad diktujeme do telefonu a že mu napovídáme, jakou hloupost má učinit a jak má ohrozit elementární, rozumné poměry demokracie v České republice? No, to tedy ani náhodou. Takže jestli někdo komplikuje vládě její práci pro občany České republiky, no, je to jenom vláda sama svými skandály, a že jich dokázala navršit už jenom za ty první dva měsíce fungování, se spoustou nesmyslných výroků, skandálů, protimluvů a také s naprosto nepřijatelnou výší deficitu státního rozpočtu.
Tak takhle vypadá reálné fungování vlády Tomia Okamury, Petra Macinky a Andreje Babiše. A k tomu mimořádná schůze, která má vést k tomu, aby si znovu umetali chodníček, a to navzdory tomu, že ještě před pár měsíci a před pár lety dělali pravý opak. Takže dnešní mimořádná schůze by se měla správně pojmenovat Mimořádná schůze ke dvěma lex Korouhvička.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.