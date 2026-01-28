Kupka (ODS): Žádáme jasný postoj a jasné slovo premiéra Babiše

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
před malou chvílí jsme se dozvěděli od Andreje Babiše, že mu záleží na tom, aby česká vláda a Česká republika dělaly skutečně kroky pro lidi, zabývala se tématy, které posouvají Českou republiku dopředu - a že to nemůže dělat, ale v tomhle případě jediný, kdo je tomu na vině, jsou spory a vážné problémy uvnitř vlády Andreje Babiše, není to zlá opozice, která by něco takového způsobovala. Zásadní problém, který nás zdržuje od lepší služby ve prospěch české veřejnosti, je prostě vydírání Petra Macinky prezidenta České republiky - to je přece ten důvod.
A my jsme očekávali, že Andrej Babiš tady řekne jasné ne, že řekne - tohle není můj ministr zahraničních věcí, tohle není můj místopředseda vlády - nikdo jiný to říct nemůže, takhle jednoduché to je. A jak tady opakovaně zaznělo, v těch mailech černé na bílém stojí, že Petr Macinka podporu premiéra v této věci má. Ale my jsme se nedozvěděli, jestli tomu tak je, nebo tomu tak není. Tohle je zásadní věc, kterou má premiér odpovědět. A samozřejmě pokud četl ty maily, jakože je nepochybně četl a četli je i jeho poradci, tak je úplně jasné, že tady dochází nejenom k jasnému vydírání, nátlaku na prezidenta České republiky, ale zároveň tu dochází k jasnému porušení slibu člena vlády České republiky.
Ústava České republiky, čl. 69 hovoří jasně: "Slib člena vlády zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení." Nezneužiji svého postavení. To, co se odehrálo, je naprosto viditelné, srozumitelné - zneužití postavení člena vlády, který vyhrožuje prezidentovi České republiky a tlačí ho do kouta. Vyhrožuje mu tím, že bude v zahraničí o něm zle mluvit a že mu zakáže cestu na summit NATO, že mu v tomhle směru udělí domácí vězení.
Tak jak tomuhle máme rozumět? Tohle je odpověď, kterou má dát premiér České republiky, odpověď, která řekne, jestli je tu Macinkův Babiš, nebo jestli je tu premiér, který řídí tuto zemi a dává jasný směr. Tohle je stěžejní odpověď, na kterou čekáme, ale kterou jsme zatím nedostali - a to pokládám za zásadní problém. Nepochybně je úkolem vlády České republiky domluvit se s prezidentem na jednotné zahraniční politice.
Mimochodem i proto měla proběhnout v pondělí schůzka, pro domluvu na jednotné zahraniční politice. A není nic horšího pro pozici České republiky než je nejednotnost nebo dokonce to, co teď zažíváme, že se v zahraničním tisku píše o tom, že ministr zahraničních věcí vyhrožuje prezidentovi České republiky. Tohle je zásadní problém pro lepší postavení České republiky a pro to, aby to, o čem mluvil Andrej Babiš na začátku svého projevu, že chceme zajistit větší konkurenceschopnost Evropy, že potřebujeme v tu chvíli mít silnější hlas, tak ve výsledku je to jeho vláda, jeho ministr zahraničních věcí, kdo hlas České republiky naprosto jednoznačně oslabuje.
Hovoříme o tom, že máme sloužit české veřejnosti. No, sloužit české veřejnosti a národním zájmům znamená v tomto směru naprosto jednoznačně sjednotit hlas a zamezit tomu, aby ministr zahraničních věcí a místopředseda české vlády vyhrožoval, vydíral prezidenta České republiky. Co totiž za tím stojí? No, jasné narušení vah demokratických sil - naprosto jednoznačně. Stojí za tím zpochybnění pozice České republiky a to, že u nás funguje demokracie, jak má. Tohle je v rukách premiéra: odvolat, pokud tak neučinil Petr Macinka sám a včera nerezignoval, tak ho prostě odvolat, vyvodit z toho jasný závěr a ukázat, že národní zájmy, zájmy občanů České republiky jsou pro něj na prvním místě - ne osobní zájmy Petra Macinky nebo partikulární zájmy Motoristů sobě, ale zájem České republiky, to přece čekáme od premiéra této země na prvním místě.
Ale nedočkali jsme se toho dnes, jenom slova o tom, že politici mají uklidnit situaci - mají, ale k tomu, aby ji uklidnil, má on karty v rukách, on na prvním místě. A přece situaci neuklidníme tím, že zásadní pochybení a vydírání prezidenta zahrajeme do kouta nebo přes to hodíme deku mlčení - ani omylem! Přece pokud k něčemu takovému došlo, tak jediná cesta k reálnému vypořádání je to jasně pojmenovat, odmítnout a vyvodit z toho jasné závěry.
A co je ve hře? Zájem České republiky, prospěch občanů České republiky. Ano, chceme silnější hlas v Evropě, ale podmínkou k tomu, abychom silnější hlas v Evropě měli, je, že nebudeme tolerovat takové přešlapy, notabene u ministra zahraničních věcí. A několik stěžejních otázek, na které Andrej Babiš neodpověděl - protože je na něm, aby řekl a domluvil se s prezidentem, kdo pojede jako vedoucí české delegace na summit NATO - to bychom tu čekali.
Co teď vyjednává Petr Macinka při jednání v Bruselu? Ví to pan premiér? Tak já za těchto okolností, protože jsme všichni viděli arogantní vystupování Petra Macinky při včerejší tiskové konferenci - co vyjednává Petr Macinka na jednání v Bruselu? Jak hovoří o prezidentovi? Já žádnou důvěru v něj nemám v tom, že by tam sloužil České republice - naopak, i z té tiskové konferenci jasně vyplynulo, že máme vážné obavy o tom, jestli slouží pozitivně České republice. Tohle je odpovědnost premiéra, tohle zajistit. Tedy jasný dotaz, na který, prosím, jasnou odpověď: Co dnes vyjednává Petr Macinka v Bruselu, jak zastupuje české zájmy?
A podstatná věc, na kterou Andrej Babiš musí odpovědět, pokud nechce být Macinkův Babiš. Musí odpovědět, kdo pojede na ten summit NATO? Jestli tedy reálně má Petr Macinka podporu v těch mailech, to znamená, dostane Petr Pavel domácí vězení, nebo nedostane? Tohle jsou stěžejní věci, na které česká veřejnost čeká. V žádném případě nelze mávnout rukou a jenom tak zahladit jasné kroky vydírání a nestoudné maily, které ohrožují důstojnost českých demokratických institucí. Jasně, že je ohrožují - co jiného?
Přece tohle tolerovat v žádném případě nejde. A ano, máme zájem uklidnit debatu před veřejností, ale k tomu vede jediná cesta: pojmenovat ty problémy. A pokud tady na druhou stranu zaznívá bagatelizace, relativizace, pokud najednou jsme se včera dozvěděli, že problém je v porušení listovního tajemství - úplný omyl. Fakt nevyčítejme prezidentovi, že upozornil na praktiky Petra Macinky v zájmu toho, aby Česká republika nespadla na úplné dno jakékoliv demokratické politiky.
Je úplně jasné, že pro jakýkoli další krok české vlády v zahraniční politice musí Andrej Babiš říct jasně: Distancuji se od vydírání Petra Macinky, odvolávám ho z vlády České republiky, tohle není možné, v žádném případě to netoleruji. A pokud to Andrej Babiš takto neudělá, znamená to jediné: Bagatelizuje to, k čemu došlo, a dopouští, že české demokratické instituce před veřejností ztrácejí na své váze a na své důvěře. A Česká republika - a to je ještě vážnější - pokud mu záleží na reálné práci ve prospěch občanů, tak musí především posilovat pozici České republiky v zahraničí. A tohle jí jasně ohrožuje a oslabuje.
Ukazovali jsme tady konkrétní články v zahraničních médiích, které si z České republiky dělají tak trochu legraci, říkají: Jak je tohle možné, jak je možné, že ministr zahraničních věcí vyhrožuje prezidentovi? Ono to není bezprecedentní jenom ve vztahu k české politice. Tomuhle nikdo v zahraničí nemůže věřit, nemůže tomu rozumět, co to znamená. A premiér místo toho, aby řekl jasné: Ne, to je praktika, kterou já nikdy ve své vládě nestrpím v zájmu českých občanů, v zájmu české pozice v zahraničí, tak říká, že vlastně teď bychom měli dělat stavební zákon a další věci.
Ano, máme je dělat, ale to, kdo nás v tom zdržuje, není zlá opozice, je to vláda Andreje Babiše a neschopnost Andreje Babiše v tomhle ohledu říct jasné slovo a jasně vyvrátit, že by stál za Petrem Macinkou, že by Petr Macinka, jak píše v těch mailech, měl ve vydírání pana prezidenta jeho podporu. Je jasné, že tohle Andrej Babiš zodpovědět musí, a dokud tak neučiní, tak za mě je to on, kdo zdržuje reálná jednání o zákonech, které mají sloužit české veřejnosti a posunu České republiky.
Na závěr jasné body. Včera jsme navrhovali pochopitelně téma vydírání Petra Macinky - to zůstává a znovu to navrhuji, protože Andrej Babiš na to neodpověděl. Jako druhý bod navrhuji Podporu premiéra Andreje Babiše ve vydíracích...
Místopředseda PSP Jiří Barták: Promiňte, pane, promiňte, pane předsedo, já bych si napsal ten první bod, který jste navrhovali, neboť ze včerejška ten bod už nemám.
Poslanec Martin Kupka: Vydírání Petra Macinky hlavě státu České republiky Petru Pavlovi. (Předsedající si opakuje a zapisuje název bodu.)
Druhý bod Podpora premiéra Andreje Babiše ve vydíracích mailech Petra Macinky. (Předsedající si opakuje a zapisuje název bodu.)
A poslední bod, Kdo povede českou delegaci na dalším summitu NATO? (Předsedající si opakuje a zapisuje název bodu.) Na summitu Severoatlantické aliance nebo na summitu NATO.
Místopředseda PSP Jiří Barták: A teď prosím je nějaké místo, kam to navrhujete zařadit?
Poslanec Martin Kupka: Bod vydírání na 1. místo a všechny ty další dva zmíněné v tom uvedeném pořadí na dnešní program schůze.
Místopředseda PSP Jiří Barták: Na dnešní schůzi, to znamená ještě jednou, první bod je Vydírání Petra Macinky a následuje potom bod číslo 2 a bod číslo 3. (Poslanec Kupka: Ano.) Dobře. Děkuji moc.
Na závěr. O co žádáme? O jasné slovo premiéra České republiky Andreje Babiše k vydírání Petra Macinky hlavě státu. Jasné slovo, jestli Petr Macinka měl jeho podporu nebo neměl. Jasně, že jsou to nešťastná slova, to ví celá česká veřejnost. Tento typ mailu přece nikdo normální nemůže schvalovat a nemůže mu rozumět. Ale to, co žádáme a co nezaznělo, jasný postoj a jasné slovo. Ano, ano, ne, ne, od Andreje Babiše. A dokud se tak nestane, je to logicky vláda České republiky, která zdržuje projednávání těch skutečných bodů ve prospěch občanů České republiky, a také jasné slovo Andreje Babiše, jak bude probíhat česká zahraniční politika, jak bude posilovat české slovo v Evropě a ve světě. A kdo tedy povede českou delegaci na summit NATO? Jestli v tomto směru dopustí, že on sám bude rukojmím Petra Macinky, nebo jestli je to on, kdo vede českou vládu a kdo vede jako klíčový hráč českou zahraniční politiku.
Děkuju za pozornost.
