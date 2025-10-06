Lachnit (ANO): Houby si dělají, co chtějí. A to je moc dobře

07.10.2025 8:19 | Monitoring

Houbařská sezóna je v plném proudu a lesní potvůrky si s námi i letos pěkně hrají.

Lachnit (ANO): Houby si dělají, co chtějí. A to je moc dobře
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Někde najdete plné koše, zatímco o padesát kilometrů dál neroste ani prašivka. Jednoduše si dělají, co chtějí. Mohou mít ideální podmínky, napršeno, bezvětří, příznivou teplotu, a stejně třeba ani ťuk.

Co je například vůbec nezajímá, jsou ukřičené předvolební debaty či složitá povolební vyjednávání. Nepomůže agitace, slibování ani modlení. Kašlou na volební programy. Vůbec se nedají zkorumpovat. I když přinesete do lesa v igelitce tři miliony, vybodnou se na vás. Aspoň mají klid vyrůst do krásy a věčně nás překvapovat. Nejen příjemně. Jsou zkrátka naprosto mystické, svobodné, suverénní a nevypočitatelné. Dokážou způsobovat nadšení a radost, ale i zklamání.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 3475 lidí

Každý z nás v houbách vidí to své. Alchymista elixír, náboženský vůdce duchovní spojení, většina lidí chutnou poživatinu. Houby a jejich sběr považují za klíčové také někteří politici. Škoda, že místo fascinací houbami nehledají kámen mudrců, aby zmoudřeli.

Prezentovat se jako milovník hub je v tuzemsku taková sázka na jistotu. Co Čech to houbař. V lesích jich ročně vysbíráme asi 22 tisíc tun. Houbaří víc než 75 procent domácností. To už je pěkná síla. Když se jako politik předvedu, jak láskyplně houby sbírám a vařím, tak emoce přímo stříkají. Leckteré voličce ukápne slza, a když se začte do politikových receptů, má jasno. To je on, mého srdce šampion. Je jako já, jako my všichni. A když má rád houby, má určitě rád i lidi a zaručeně se o nás postará. Ten má můj hlas.

Můj kamarád říká, že na světě existují dva chrámy, hospoda a les. Souhlasím s ním. V tom prvním se pobavíte, ve druhém zase osvěžíte a vyčistíte svoji duši. Choďte pomalu a kochejte se tou nádherou kolem vás. Obzvláště teď na podzim se při slunečném počasí můžete cítit jako ve vymalovaném ráji. „K tomu klid, svěží vzduch a typická vůně. Miluji to,“ konstatuje Petr Lachnit.

Právě proto je nejlepším lékem nejen na volební stresy vyrazit do lesa. A kdybyste nic nenašli, vůbec nezoufejte. I cesta je cíl. U lesa to platí dvojnásob. Čest stromům!

Psali jsme:

Lachnit (ANO): Děsivá představa. Piráti budou řešit krize nejen v Praze 
Lachnit (ANO): Byty jsou naše moře. Další kořist suchozemských loupežníků
Lachnit (ANO): Je Petr Fiala falešným krotitelem inflace?
Lachnit (ANO): Když si moderátor plete funkci s investigativním novinářem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

houby , Lachnit , politika , volby , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je na volební stresy nejlepším lékem les?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

11:17 Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

Karlovarský a Liberecký kraj připravily volební inovace o celé tři poslanecké mandáty. Jen čtyři pos…