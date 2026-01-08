Kavij (KSČM): Otakara Foltýna vystřídal Petr Macinka z Motoristů

08.01.2026 14:02 | Komentář
autor: PV

Místo občanů sviní zde máme občany pošuky.

Kavij (KSČM): Otakara Foltýna vystřídal Petr Macinka z Motoristů
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Aneb v komunikaci s veřejností na úrovni 5. cenové skupiny Otakara Foltýna vystřídal ministr životního prostředí Petr Macinka z Motoristů. Ten ve včerejším (7.1.2025) pořadu Interview veřejnoprávní České televize moderovaný rusofobním Takáčem bez problémů divákům sdělil, že „naprosto drtivá většina českých občanů, mimo pár nějakých naprostých pošuků, má velmi negativní vztah k Rusku“. Nechávám bez komentáře, kde pan Macinka přišel k uvedenému údaji týkajícího se počtu občanů mající velmi negativní vztah k Rusku. Namísto toho mám ale pro něho malé doporučení, aby nedopadl v očích občanů právě jako končící vyžírka Otakar Foltýn.

Pane ministře, občané nejsou svině, ani pošuci, ale lidé mající každý svůj životní příběh, kdy z daní občanů pobíráte nejen královský plat, ale využíváte i spousty benefitů a výhod, které by se v budoucnu mohly stát také předmětem diskuse jejich oprávněnosti a rozsahu.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Nemyslím si, že ČT a ČRo jsou dokonalé a že jsou vždy nestranné

Věta v titulku jsou vaše slova, s kterými souhlasím určitě nejen já. Ale proč je teda máme všichni povinně platit? Věříte snad tomu, že bez povinných poplatků nejde docílit nezávislosti? A považujete tyto instituce dnes za nezávislé? Protože podle mě jsou nezávislé instituce i nestranné a samotnou n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Děsivé následky výplní kyselinou hyaluronovouDěsivé následky výplní kyselinou hyaluronovou Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Urbanová (STAN): Potřebuji vaši pomoc s nahlášením Rajchla Facebooku

16:04 Urbanová (STAN): Potřebuji vaši pomoc s nahlášením Rajchla Facebooku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jindřicha Rajchla (PRO) na Facebooku.