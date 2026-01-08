Kavij (KSČM): Otakara Foltýna vystřídal Petr Macinka z Motoristů

Aneb v komunikaci s veřejností na úrovni 5. cenové skupiny Otakara Foltýna vystřídal ministr životního prostředí Petr Macinka z Motoristů. Ten ve včerejším (7.1.2025) pořadu Interview veřejnoprávní České televize moderovaný rusofobním Takáčem bez problémů divákům sdělil, že „naprosto drtivá většina českých občanů, mimo pár nějakých naprostých pošuků, má velmi negativní vztah k Rusku“. Nechávám bez komentáře, kde pan Macinka přišel k uvedenému údaji týkajícího se počtu občanů mající velmi negativní vztah k Rusku. Namísto toho mám ale pro něho malé doporučení, aby nedopadl v očích občanů právě jako končící vyžírka Otakar Foltýn.
Pane ministře, občané nejsou svině, ani pošuci, ale lidé mající každý svůj životní příběh, kdy z daní občanů pobíráte nejen královský plat, ale využíváte i spousty benefitů a výhod, které by se v budoucnu mohly stát také předmětem diskuse jejich oprávněnosti a rozsahu.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.