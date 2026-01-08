Trikolora: Neakceptovatelné, aby prezidentovi poradci častovali veřejnost jako spodinu či lůzu

Prezident České republiky a jeho kancelář sídlí na staroslavném hradě českých králů. Už jen proto, ale zdaleka ne jen pro to, by spolupracovníci prezidenta Petra Pavla měli zachovávat minimální společenské dekorum.
Pokud nejsou s to držet své emoce na uzdě a ve svých vyjádřeních na sociálních sítích dávají průchod urážkám občanů České republiky, nemají na Pražském hradě co pohledávat. Není akceptovatelné, aby prezidentovi poradci častovali veřejnost jako spodinu či lůzu.
Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby si v řadách svých spolupracovníků udělal pořádek, neboť další setrvání poradců Petra Koláře či Jiřího Pehe v jeho nejbližším okolí je i jeho ostudou.
