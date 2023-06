Lachnit (ANO): To se se to slibuje. A pak se úhlavní rivalové v Praze spojí

„Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi pučujou peníze“ pravil feldkurát Katz ve Švejkovi. A po uplynutí 100 dnů koalice na hl.m. Praze by feldkurát Katz patrně dodal „Před volbama se to Švejku slibuje, a pak se ti „modří“ v Praze spojí s úhlavními „černými“ rivali, a navíc „černým“ přenechají dopravu“.

Předvolební, vánoční, velikonoční či předvolební běsnění je naštěstí na chvíli za námi, nicméně si v souvislosti s nehorázným děním kolem České pošty nelze nevzpomenout na trauma doručovatelek či listonošek. Často za sebou tahají plné tašky letáků, letáků a zase letáků. Ve zmíněných dobách si například nemohou brát volno, těžká to práce.

Nedělám si iluze o literární nebo stylistické úrovni někdejších vánočních a novoročních přání. Jedno jim nebylo možné upřít – obyčejnou dobrou vůli připomenout se, vyjádřit vztah k druhému člověku.

Nemohu si bohužel dělat iluze ani o volebních letácích. Kdosi, koho jsem čtyři roky neviděl ani o něm neslyšel, mě najednou ujišťuje, že na mne celou dobu nepřetržitě myslel a nejméně dvacet čtyři hodin denně se pro mě snažil konat dobro. Trochu mě děsí, že každý autor volebního letáků ví lépe než já, co je pro mne nejlepší. Barevností, stylem a bohužel i obsahem se volební letáky jen málo liší od reklamních letáků obchodní řetězců, specializovaných prodejen a neuvěřitelně výhodných služeb, bez kterých opravdu nemůžete žít.

Nejenom naděje. Občany vždy čeká přímo zářná budoucnost. Všechny kandidující strany garantují transparentní a průhledné financování. Korupce nám hodně vadila. Tímto jí ve městě jistě odzvonilo.

Asi nejlépe jsou na tom senioři. Podle všech letáků, které jsem mohl číst, mají vždy před sebou nádherné období. Dostupné sociální nájemné, dostatek místa v domovech seniorů, veškerá možná péče, úcta společnosti. Bez ohledu na výsledky voleb. Protože všechny strany jim slibují to samé.

Moc mě zaujalo, že bude dost parkovacích míst nejen pro rezidenty, ale i pro živnostníky, provozující v dotčené lokalitě své podnikání. Sice netuším, proč se také nemluví o lékařích nebo advokátech, ale zřejmě jejich početní stav není dostatečný z hlediska volebních hlasů. O to působivější je zklidnění dopravy, aniž by byly zácpy na průjezdných komunikacích.

Školek bude tolik, že tam budou patrně moci chodit i dospělí, pokud by se venku nudili.

Zeleně bude také daleko víc a není vyloučeno, že stromy budou zelené celoročně. Všude bude zcela bezpečno a čisto.

Jenom s lidmi, kteří mají vztah ke kultuře, je to slabší. Pro letákové strany je to patrně příliš bezvýznamná menšina, než aby jí bylo třeba věnovat. Nesvědčí to spíš o kulturní úrovni autorů kampaní? Trochu tomu nasvědčuje i to, že pokud někde zmínka o kultuře je, je to spíš kultura velmi lidová, uměním téměř nedotčená.

Trochu mě překvapilo, že nikdo negarantuje výhru v loterii. Považuji to za chybu. Protože ti, kteří se nechají přesvědčit těmito sliby, by možná uvěřili i garantované výhře. Nákup losů by pro ně nebyl problém, snadno by na ně ušetřili výraznými slevami na jízdném v městské hromadné dopravě.

Má to smysl? Neměly by být volby přece jenom o něčem jiném, než o reklamní kampani? Třeba o tom, jak se některé partaje v Praze po hlasování spojí se svými úhlavními rivaly, kterým přenechají například oblast dopravy.

Má smysl volit. Jenom bychom neměli vybírat podle líbivosti volebních letáků. Politika je hlavně o lidech.

