Tímhle ženou lidi do ulic? Kalousek smetl hlavní argument chvilkařů

Kalousek reagoval na síti X na výzvy Milionu chvilek k pořádání dalších akcí a sbírání podpisů k petici za odmítnutí mediální novely. Zaujalo ho zejména tvrzení, že „podřízení financování státnímu rozpočtu a tím politikům u moci je velkým rizikem pro její nezávislost“.
Kalousek totiž chvilkařům i všem ostatním vysvětluje, že platby pro ČT a ČRo budou brány jako mandatorní výdaje, budou zákonem přikázány a proto budou na vládnoucích politicích závislé stejně jako dosud, kdy bylo k navyšování nebo snižování poplatků také zapotřebí velkých politických bojů a celospolečenské debaty.
„Omlouvám se, Milione chvilek, ale dosud jsem neslyšel návrh, kde by financování televize a rozhlasu bylo ´podřízeno státnímu rozpočtu´. Slyšel jsem jen návrhy, kde státní rozpočet bude podřízen zákonu, který mu uloží ty peníze vyplatit,“ říká Kalousek, že odpůrci novely zaměňují terminologii.
Kalousek sice s platbami ze státního rozpočtu nesouhlasí, ale falešná argumentace mu prý velmi vadí. „Já s tím nesouhlasím, pokládám to za špatný a drahý nápad. Ale také mi vadí používání nepravdivých argumentů. Důchody jsou také vypláceny ze státního rozpočtu. To ale neznamená, že jsou mu podřízeny. Naopak rozpočet je podřízen zákonné povinnosti důchody vyplatit. Úplně stejně to bude s penězi pro ČT a ČRo. Říká se tomu mandatorní, tedy povinný a přikázaný výdaj,“ srovnává Kalousek.
A takový mandatorní výdaj lze změnit pouze další zákonnou úpravou, nelze ji libovolně měnit každoročně v rámci státního rozpočtu. „Lze ho změnit pouze původním zákonem, nikoliv zákonem o státním rozpočtu. To jistě může učinit jakákoliv parlamentní většina (politická moc). Změnit zákonem výši poplatků, nebo mandatorní výdaj ze státního rozpočtu je ale stejně náročný legislativní proces v obou parlamentních komorách,“ upozorňuje Kalousek, že právně se toho moc nezmění.
„Rizika ohrožení nezávislosti jsou tedy stejná bez ohledu na to, zda půjde o poplatky, či o mandatorní výdaj ze státního rozpočtu, pokud zákon stanoví také jeho pravidelnou valorizaci a termíny splátek během rozpočtového roku,“ dodal Kalousek.
Omlouvám se, @milionchvilek, ale dosud jsem neslyšel návrh, kde by financování televize a rozhlasu bylo “podřízeno státnímu rozpočtu”. Slyšel jsem jen návrhy, kde státní rozpočet bude podřízen zákonu, který mu uloží ty peníze vyplatit. Já s tím nesouhlasím, pokládám to za špatný… https://t.co/P9FiylUrKj— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) April 24, 2026
Kalousek tak rozebírá jeden z hlavních pilířů, na nichž spolek Milion chvilek pro demokracii staví mobilizaci veřejnosti. Nejde přitom o jediný případ, kdy se argumenty používané k vyvolání protestní atmosféry dostaly pod vážné pochybnosti. Připomínána je například kampaň proti poradkyni premiéra Natálii Vachatové, kvůli níž se mimo jiné svolávaly demonstrace na Letné. Aktivisté tehdy upozorňovali na její údajné vazby na Rusko a případ prezentovali jako bezpečnostní riziko. Následně však sněmovní komise pro kontrolu BIS konstatovala, že Vachatová žádné bezpečnostní riziko nepředstavuje. Kritici hovořili o nepodloženém obviňování a „honu na čarodějnice“, omluva ze strany iniciativy ale nepřišla. I tento případ tak podle nich ukazuje, že některé silné mobilizační příběhy, které dokázaly dostat lidi do ulic, stály na sporných či neověřených tvrzeních.
