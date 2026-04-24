Pahlaví politý v Berlíně. Padlo varování: Co když je za tím víc

V Berlíně vystoupil íránský exilový princ Rezá Pahlaví, syn posledního šáha, který vyzval k pádu současného režimu v Teheránu a žádal evropské vlády, aby s íránským vedením dále nejednaly, píše Deutshe Welle. Na místě ho podpořily stovky příznivců požadujících změnu režimu v Íránu, dorazila ale i menší skupina odpůrců s protiakcí. Po skončení vystoupení navíc došlo k incidentu.
Pahlaví během berlínského projevu uvedl, že současné íránské vedení nelze reformovat a další jednání s ním nikam nepovede.
„Jestli si myslíte, že s tímto režimem můžete uzavřít mír, pak se zásadně mýlíte. Stabilita nikdy nepřijde, ani kdyby přežila jen zředěná verze tohoto systému,“ prohlásil. Podle něj stojí Evropa před volbou mezi slábnoucím režimem, který ohrožuje okolí, a svobodným Íránem.
Zaroveň kritizoval německou vládu, která se s ním během návštěvy oficiálně nesešla. Označil to za ostudu a uvedl, že demokratické země mají mluvit s lidmi, kteří zastupují umlčené hlasy.
Na místě se sešly stovky podporovatelů Pahlavího, kteří demonstrovali za změnu režimu v Íránu. Současně dorazila i menší skupina odpůrců.
Po skončení tiskové konference byl Pahlaví zasažen demonstrantem červenou tekutinou. Policie po incidentu zadržela jednoho muže a začala prověřovat jeho totožnost i motiv. Pahlavího tým následně uvedl, že šlo o rajčatovou omáčku.
Pavel Šik: Německo má problém
Na událost reagoval ekonom Pavel Šik, který upozornil, že celý případ může mít širší bezpečnostní rozměr. „Německo má problém… a hlavní německé zpravodajství o tom mlčí,“ napsal v úvodu svého facebokového komentáře. Zároveň připomněl, že sám Pahlavímu nepřikládá zásadní politický význam a návrat k moci v Íránu považuje za nereálný.
Šik popsal, že před budovou Říšského sněmu v Berlíně se podle něj shromáždilo přibližně 500 příznivců s monarchistickými symboly a dorazila i menší skupina odpůrců. „Pro spoustu Íránců žijících v zahraničí, kteří uprchli před brutalitou režimu, je symbolem svobody země,“ uvedl.
Obsáhle se především věnoval také muži, který měl Pahlavího polít omáčkou. „Když odcházel po jeho projevu před stoupenci, tak se k němu přiblížil zezadu mladík a polil mu i přes ochranku záda saka a krk rajčatovou omáčkou,“ napsal.
„Tenhle mladík nebyl Němec. Jmenuje se údajně Pedram Hossein Monfared a je občanem Íránu. Údajně v Berlíně studuje umění,“ upozornil s tím, že opoziční íránské zdroje o něm podle ekonoma píší dokonce jako o synovi jednoho z členů íránských revolučních gard, což ale není potvrzené.
I hlavní zpravodajství ARD - Tagesschau o útoku mlčí. „Zřejmě přesně z důvodu, že pokud se ukáže, že v Německu studuje Íránec, který svým činem dokázal, že schvaluje íránský režim, když útočí na člověka, který volá po jeho svržení, tak to představuje totální selhání kontroly, kdo do země vstupuje,“ doplnil ekonom.
„Dle zdrojů se německá policie tiše snaží zjistit, zdali byl jeho pobyt v Německu skutečně motivován studiem, nebo zda studijní status sloužil jako krytí pro jiné aktivity. Ať je to tak nebo tak, přijde mi fakt absurdní, že se do Evropy pouští lidi, kteří nenávidí demokracii a hájí teokracie,“ uzavřel Pavel Šik.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku