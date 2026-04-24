Richterová (Piráti): Vláda má myslet i na ty, co mají nejméně

Děkuju pěkně. Navážu na Zdeňka Hřiba a pirátské ekonomické manifesto nebo Energetický manifest, protože o to, o čem se dneska máme bavit, je, jak pomoci lidem vyrovnat se s tím zdražováním v důsledku krize. A myslím, že se shodneme, že krize nesmí dopadat nejvíc na ty, kteří mají nejméně, ale už se samozřejmě neshodneme, jestli to je tady potřeba projednávat vládou předložený zákon v nezdůvodněné, neodůvodněné legislativní nouzi.
Ale to, jak reálně ochránit české domácnosti před dopadem zdražování, to si myslím, že je cíl, který dnes debatovat chceme a máme. K tomu budu mířit se svým návrhem čtyř konkrétních bodů, čtyř bodů, které si jako Piráti myslíme, že pomůžou právě českým domácnostem, mladým lidem, rodinám, všem, kteří žijí v naší zemi, a ta současná krize a zdražování je ohrožuje nebo ohrozit může.
Jenže komu vlastně pomáhá tato vláda? Když se podívám na ta opatření, která v posledních týdnech schvalovali, třeba ten strop na marže čerpacích stanic, nebo to, že ty cenové stropy jako reálně jsou platné hlavně na dálnicích, a zase už o tom mluvil Zdeněk Hřib, tak ten obrázek je dost zřejmý. Jestli někomu vláda fakt pomáhá, tak řidičům kamionů a kamionové dopravě. OK. To je taky potřeba vidět tuto souvislost.
Ale já jsem si jistá, že má vláda myslet i na všechny ostatní, právě i na ty, co mají nejméně: na samoživitelku, která dojíždí do práce autobusem, protože auto si nemůže dovolit, na osamělého seniora s důchodem 15 000 korun, který počítá každou korunu u pokladny v supermarketu a řeší všechny slevové akce. Vláda prostě má myslet na rodiny s dětmi, které když mají ty děti malé a jeden z rodičů pečuje a nechodí do práce, jsou na tom dnes ekonomicky často velmi bídně.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Stejně tak by vláda měla myslet na studenty, kterým sebrala v minulosti dotované, podporované obědy. Ale tohle se bohužel v současných krocích vlády nalézt nedá. Protože když se podíváme na ty konkrétní věci, ten strop na marže, snížení spotřební daně, tohle jsou věci, které pomůžou právě těm dopravcům, a člověku, který jezdí autem trošku nebo který jezdí autobusem, to nepomůže vůbec. A proto tady máme právě s ohledem na ty, na které stejně každé zdražování dopadne nejvíc, jiný přístup a jiný konkrétní návrh za Piráty – vrátit lidem peníze z nadvýběru DPH.
Říkáme to dokola, vy to nechcete slyšet. Ale to, že se zdražily pohonné hmoty, že se zdražil zemní plyn, to státu přineslo miliardy navíc, miliardy korun na příjmech. A jsme si jisti, že to jsou peníze, co mají jít zpátky k rodinám. Mají jít zpátky k lidem formou vyšší daňové slevy, takzvané slevy na poplatníka; je to nástroj, co naše země už použila, a formou slevy na děti. A stejně tak u těch úplně nejchudších, kteří potřebují dojíždět za prací a za studiem, ať je tam jasný příspěvek na dojíždění. To je v pořádku. Ale my prostě chceme, aby se řešila daňová sleva přímo k lidem, protože to neodrazuje od energetických úspor a hlavně nevynechává to ty, kterým zdraží jiné aspekty života právě v důsledku zdražování cen pohonných hmot, zejména tedy potraviny. Už to tady bylo mockrát popsáno, jde i o tu souvislost zdražování cen hnojiv.
Ale shrnuto a podtrženo, snížení DPH na základní potraviny a základní potřeby včetně menstruačních potřeb je prostě naprosto logický krok. My jsme to jako Piráti navrhli. Navrhli jsme snížit z 12 na 6 procent a zanedlouho ten návrh posoudí vláda. Je to okamžitá automatická pomoc pro všechny domácnosti, ale relativně nejvíc to pomůže právě těm nejchudším.
Druhá věc – vrátit lidem peníze z toho nadvýběru DPH. Už jsem popsala, jak státu rostou příjmy, a to opravdu o velké miliardy, tak ať v té podobě větší daňové slevy, to je slevy na poplatníka, a větší slevy na děti, to dostanou lidé nazpět. Stejně to státu zaplatili oni.
A když vidím takhle ty jasné věci, ty jasné kroky, které navrhujeme, tak mně hlava nebere, proč tahle vláda namísto promyšleného plánu, aby krize nedopadla na konkrétní domácnosti, ať už osamělých seniorů, rodičů, kteří jsou sami na své děti a podobně, proč místo toho vyškrtává pomoc s bydlením. Takže co se tady děje? Namísto toho, abyste přinášeli skutečná řešení, tak jste tady v minulém týdnu protlačili v druhém čtení velice krutý návrh vyškrtnutí možnosti pomoci s bytovou nouzí, možnosti podpory bydlení v podstatě pro každého, kdo je ekonomicky aktivní, kdo pracuje, byť za málo.
Když jsem tady uvedla ten příklad rodičů, co jsou sami na své děti, tak samoživitelka, která pracuje na nějaký částečný úvazek, třeba 0,8 za 15 000 korun měsíčně, ta je podle vaší vlády příliš bohatá na to, aby vůbec měla nárok na jakoukoliv pomoc s tím zajištěním bydlení. Nárok získá jenom, pokud bude dlouhodobě nezaměstnaná. Prostě žádná prevence, žádný přístup zajišťující pomoc s udržením střechy nad hlavou. Prostě pokud pracuješ, a přesto ti to na nájem nestačí, tvůj problém. Stát ti pomůže, až když pracovat přestaneš. To nedává smysl.
A to stejné u toho, co tato vláda dělá, platí třeba pro seniora, co má důchod něco nad 9 000 měsíčně. Devět tisíc. To je samozřejmě míň, než stojí průměrný nájem garsonky v krajském městě, ale podle vlády ani tito lidé na pomoc s bydlením v rámci toho zákona o podpoře bydlení nárok nemají. To není ani zodpovědná, ani sociálně citlivá, ale ani ekonomicky výhodná politika. Je to nějaký absurdní trest za to, že se člověk snaží nebo že není v tom nejhlubším průšvihu trvale.
Takže já to shrnu. Rodiny s dětmi – tato vláda nechce valorizovat rodičovský příspěvek pravidelně. A ano, my jsme jako Piráti opakovaně říkali, měli jsme čtyři poslance v minulém volebním období a ve vládě se nám nepodařilo prosadit navýšení, které by bylo trvalé, pravidelné o inflaci. Ale když to takhle půjde další roky, lidé prostě nebudou chtít mít děti, když na to nebudou ekonomicky schopni dosáhnout a když vidí, že nespravedlivý, neférový přístup vůči rodinám se stále prohlubuje. Studenti vysokých škol přišli o dotované obědy, takže student, který studuje, navíc má brigády, aby se uživil, si má poradit sám a s teplým jídlem se stát už nebude slovy této vlády obtěžovat. A mě to štve. Štve mě to, protože pak jsou jiné věci, kde tato vláda rozpočtovou odpovědnost vůbec neřeší. A ano, samozřejmě, že si každý přejeme, aby důchody rostly co nejvíce a aby tady v naší zemi se lidem, kteří celý život pracovali, dařilo co nejlépe. Jenom v kontextu tohoto škrtání pomoci mladým lidem, rodinám a konkrétním zranitelným skupinám osob to prostě nedává smysl. Škrtáte drobné a pak opravdu velice často děláte nepromyšlené neuvážené kroky s obrovskými dopady.
Na závěr řeknu konkrétní návrhy těch bodů a ještě jednou zdůrazním: potraviny jsou největší výdaj pro ty nejchudší domácnosti. Takže právě z toho důvodu navrhujeme snížit DPH u základních potravin, například pečiva, ovoce, zeleniny, luštěnin nebo rostlinných olejů, čerstvého masa z 12 na 6 procent. Proč? Protože to automaticky pomůže úplně nejvíc těm rodinám a těm lidem, kteří to potřebují nejvíce. Není to žádná extra byrokracie, žádné prokazování příjmu, nic, prostě aby základní potraviny, základní jídlo bylo levnější pro všechny, ale samozřejmě relativně to nejvíc pomůžete těm, pro které je jídlo největší položkou jejich rodinného rozpočtu. K tomu přidejme menstruační potřeby a dětské pleny. Opět výdaje, které se nedají odložit, výdaje, které jsou nezbytné a dopadají na naprosto konkrétní lidi.
Takže já navrhuji, aby se dnes jako první bod projednalo Snižme DPH na základní potraviny z 12 na 6 procent. To je návrh bodu: Snižme DPH na základní potraviny z 12 na 6 procent. Je to okamžitá automatická pomoc pro všechny domácnosti, ale relativně největší pro ty nejchudší.
Druhá věc. Vraťme lidem peníze z nadvýběru DPH. To je bod, který navrhuji také zařadit. Vraťme lidem peníze z nadvýběru DPH. Zdeněk Hřib o tom hovořil, já jsem o tom hovořila. Jde o formu té vyšší daňové slevy, tedy slevy na poplatníka, o vyšší slevu na děti, o příspěvek na dojíždění pro nízkopříjmové domácnosti, ale jde o to podpořit přímo ty, kteří nakonec státu skrze nárůst cen ty peníze poslali.
A za třetí navrhuji bod Neosekávejte zákon o podpoře bydlení a nevyškrtávejte pracující lidi z bytové pomoci. Takže Neosekávejte zákon o podpoře bydlení a nevyškrtávejte pracující lidi z bytové pomoci. Opět velice stručné odůvodnění: Pracující samoživitelka, co má 15 000 měsíčně, fakt není bohatá. Je to člověk, který se snaží a státu se vyplatí mu pomoci na úrovni lidské i ekonomické. Nemá smysl trestat lidi za to, že pracují, ale že ty příjmy jsou nízké.
To jsou tedy body, které já navrhuji v rámci návrhu na změnu pořadu teď. A shrnu, že ano, máme tady zase další druh krize, ale ta krize nedopadá na všechny stejně. Na dopravce, kamionové dopravce dopadne prostě úplně jinak než na mámu samoživitelku nebo na osamělého seniora či seniorku. A vláda nesmí ignorovat situaci všech, všech domácností. Proto navrhujeme za Piráty (nesrozumitelné) přístup jednoduchý, spravedlivý a takový, aby peníze šly tam, kde jsou nejvíc potřeba. Ne tam, kde to může nejlíp vypadat v průzkumech, ale ve finále to fungovat nebude.
Děkuju za to, že zvážíte podporu těchto bodů.
