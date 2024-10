Lang (ANO): Co to tady, prosím vás, melete za nesmysly?

Děkuji, pane místopředsedo.

Já jsem řešil nějaké IT věci, takže jsem neslyšel úplně všechno, co tady na mě nakydal pan Michálek. Ano, lepší opozice. Vy jste ta lepší opozice, ta demokratičtější opozice, my jsme ta nedemokratická opozice. Vůbec tomu nerozumím, takový terminus technicus snad není.

Co pořád, pane Michálku, máte s tím Maďarskem? Je to demokratická země, pan Orbán vyhrává volby tak, jak vy byste si možná přáli jenom ve vašich nějakých ovulačních snech, jo? Prostě on tam má pomalu ústavní... Má tam ústavní většiny v Maďarsku. (Poznámky z pléna.) Je to demokratická země, je to součást Evropské unie, chrání vnější hranici i třeba tím migračním plotem proti migraci, a vy se pořád do nich budete navážet.

Antibabiš vám skončil, vy trpíte obsesí. Vy trpíte obsesí Agrofert, vy trpíte letitou obsesí na pana Babiše, předsedu našeho hnutí, vy trpíte teď obsesí na Maďarsko. Vy trpíte obsesí na Slovensko, jo. Vy přece jste lepší, jiná opozice, prakticky pořád povídáte, jako kdybyste byl v té koalici, vy v tom máte prostě bordel. Vy vůbec nevíte, kam patříte, vy jste někde prostě jako (nesrozumitelné) radikál lítáte někde veprostřed, jo.

Tady se začíná hrát karta pro občany - jestliže příští rok vyhraje ta špatná nedemokratická opozice, hnutí ANO, půjdeme slovenskou cestou, půjdeme maďarskou cestou. Co to tady, prosím vás, melete za nesmysly? Tam byly, proběhly demokratické volby, byly tam zvoleny demokratické parlamenty, nikdo to nerozporoval, a vy tady strašíte takovými nesmysly. Mně to nevadí, já vám tady klidně...

Já vás tady utluču čepicí, přijďte sem, zase řekněte něco, já vám to napálím zase zpátky. Vy jste tři roky bezostyšně pro všechno zvedali ruku, mlčeli jste, a teď vystoupíte s nějakým papírkem a říkáte - mě zajímá, co pan premiér říkal, takové nebo makové. Před měsícem by vás to vůbec nezajímalo, protože jak říkala kolegyně Berinka Peštová, prostřednictvím pana předsedajícího, prostě vy jste sem vůbec nechodili, my jsme tady byli úplně sami se zapisovatelkami a mluvili jsme k prázdnému sálu.

Tak si to už nechte, prosím vás.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



poslanec