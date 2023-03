Lang (ANO): Obrovský byznys pro určité lidi

reklama

Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl zařadit nový bod na pořad dnešní schůze, který jsem nazval Řešení situace v záchytném zařízení cizinců Balková v gesci Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Chtěl bych to zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech dnešní schůze.

Co mě vede k zařazení tohoto bodu? Já jsem se už jednou zmiňoval o situaci, která nastala v zařízení pro umístění cizinců Balková, je to shodou okolností můj volební kraj. Od té doby se na mě obrací moji další voliči. A chtěl bych zde zvednout tuto situaci. Chtěl jsem interpelovat pana ministra vnitra, ale vzhledem k tomu, že na interpelace nechodí a ta situace nějakým způsobem graduje, tak bych vás chtěl zde krátce seznámit vůbec s tou situací, která je v tomto zařízení nebo obecně v těchto zařízeních, protože jsem zároveň obdržel i takový, neřekl bych ani anonym, ale je to prostě určité oznámení (ukazuje), které budu chtít dále také řešit, které je zpracováno velice sofistikovaně, to znamená, je to zevnitř pravděpodobně Správy uprchlických zařízení, které ještě poukazuje na další věci, nějaké nekalosti, které hraničí až s nějakým podáním trestních oznámení. Takže po nějakém vyhodnocení ještě budu s tím nějakým způsobem pracovat.

O co se jedná? Obecně Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra jako organizační složka státu spadala dříve pod prvního náměstka, dneska vrchního ředitele ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejní spolupráce. Ta organizace byla původně zřízena 1. ledna 1996 a vznikla vydělením z tehdejšího odboru pro uprchlíky. Ve své podstatě má tři zařízení, kde jsou umisťováni cizinci, kteří se nějakým způsobem dopustili nějakého závažnějšího protiprávního jednání, to znamená, není to běžný cizinec, který se dopustí nějakého jednání, Cizinecká policie ho zpracuje, dostane výjezdní příkaz, lhůtu k vycestování a je vypuštěn jakoby zpátky na území, ale tito lidé jsou prostě zajištěni. Je to ve své podstatě policejní vězení. Máme tři takováto zařízení Bělá pod Bezdězem ve Středočeském kraji, Vyšné Lhoty v Moravskoslezském kraji a potom je to záchytné zařízení Balková, které je v Plzeňském kraji, což je můj volební kraj.

Lidé nám píší. A teď co se stalo? V tom zařízení v Balkové, které je nejkritičtější, tak ve své podstatě tam došlo k několika zásadním takovým nepříjemným věcem, kdy 23. ledna došlo k zapálení jednoho z těch zadržených cizinců dalšími dvěma a potom následně jeden z těch, kteří to spáchali, se pokusil ještě o sebevraždu oběšením. 1. února došlo k útěku jednoho ze zadržených cizinců, kdy překonal to opatření a byl po nějaké době zachycen. A největší případ, který nastal, byl 7. února, kdy uteklo třináct vesměs Afričanů, kteří tam běhali po okolí, bylo na to sezváno několik zásahových jednotek z okolí, lítaly tam dva vrtulníky, dvanáct se jich povedlo zadržet a jeden utekl. Jedná se mi o to, že ve své podstatě od roku 2006, kdy předtím prováděla ostrahu jak toho perimetru vnějšího, tak vnitřního policie, tak došlo ke změně, kdy Správa uprchlických zařízení nasmlouvala civilní bezpečnostní agentury, které provádí vnitřní perimetr. Dneska jsem si ještě ověřoval určité informace. Důvodem bylo tehdy, aby nebyli cizinci stresováni uvnitř toho zařízení a viděli tam policejní uniformy. Do toho roku 2006 vlastně nedocházelo prakticky k vůbec k žádným útěkům, k žádným takovýmto excesům a podobně. Tady ten anonym, který mi píše (ukazuje), hovoří o tom, že ty civilní bezpečnostní agentury jsou různě pofiderní, jsou to lidé, kteří jsou na různé úrovni, jak je možné, že ti zadržení cizinci v tom vězení mají nějaké chemické prostředky, mají tam telefony, mají tam cigarety k dispozici? Při tom posledním útěku ve své podstatě to vyvrcholilo nějakým způsobem, kdy už to překročilo určitou míru. Ten anonym zároveň hovoří o tom, že to je obrovský byznys pro určité lidi, kteří třeba dají jakoby punc určité civilní bezpečnostní agentury lepší, a potom konkrétně v tom záchytném zařízení v Balkové jsou lidé pofiderní, kteří pracují v těch CBS, nebudí to žádnou důvěru. Z policejních kruhů, jaksi mám takové informace, že kdyby se to vrátilo zpátky pod gesci policie, tak bychom eliminovali tuto věc.

Říkám to i z toho důvodu, že mi píší i naši voliči, kdy například jedna paní píše: „Řekli nám, ať se raději zamkneme. Každý týden utečou aspoň dva lidé." - popsala místní obyvatelka. „Bojím se, manžel již mi zemřel, jsem tady sama. Nevím, co mám dělat, bojím se. Prosím, pane poslanče, řešte tuto situaci, aby k ní už nedocházelo."

Takže já bych chtěl na tuto věc upozornit. Byl bych rád, kdyby tento bod zde byl otevřen, abychom se o tom mohli pobavit, máme i nějaké systémové řešení. Říkám, já budu určitě ještě buď interpelovat pana ministra vnitra, nebo případně budu psát nějaký dopis na Ministerstvo vnitra, aby se tato věc řešila. Děkuji za pozornost.

