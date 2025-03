Lang (ANO): Pirátské pokrytectví

Děkuju, pane předsedající. Já jsem taky rád a chtěl bych zareagovat na kolegyni Bereniku Peštovou. Protože se to jakoby hodí, aby to navázalo na sebe.

Já jsem byl od rána v práci, to znamená ve své poslanecké kanceláři, díval jsem se na to neštěstí, které tady dneska ráno proběhlo, kdy tady nebyli přítomní ti ministři. A samozřejmě jestliže tu není přítomen ani jeden ministr, a probíhala ta rozprava, jak probíhala, tak proč bychom se toho tady měli účastnit? Abychom tady slyšeli jenom, že buď se to odkládá, nebo prostě se to úplně dalo pryč?

Ale chtěl bych zareagovat, jak se tady rozohňovali dva pirátští poslanci pan Michálek, prostřednictvím vás, pane předsedající, a paní Richterová, kteří tady najednou jsou tou lepší, konstruktivnější opozicí. Tři a půl roku jsme je tady neviděli. Dokud byli součástí toho vládního angažmá, tak tady nebyli. A najednou si tady natřásají svoje pírka, začínají tady říkat, jak je to strašné, že sem nechodí ti ministři. Ano, mně se také nelíbí, že se ministři nezodpovídají nám poslancům a vlastně nereagují vůbec na ty písemné nebo ústní interpelace, ale o to víc se mi nelíbí, že dneska, půl roku před volbami, kdy pirátská várka má 4,5 procenta a jde dolů, tak vy tady využíváte této příležitosti a před tím sálem, jestli se tedy na to nějaký šílenec vůbec dívá, protože to bylo příšerné dneska ráno, tak tady říkáte něco o tom, jak je to skandální - tady říkala paní Richterová, prostřednictvím vás, pane předsedající, že sem nikdo nechodí. Já jsem na to hned reagoval na svém Facebooku.

My jsme v práci. Dneska, když je 11 hodin, zase jsme tady byli. Jsme tady, protože když je něco smysluplného, tak tady jsme. Ale pakliže prostě je něco, co bylo dneska dopoledne, tak proč bychom se toho měli účastnit? Mě to opravdu štve, protože já jsem člověk, který chodí pravidelně na písemné interpelace, na ústní interpelace, a jestliže tady někoho, kdo byl součástí pětikoalice, půl nebo tři a půl roku nevidím, a najednou potom někdo si tady vystupuje a takto hovoří, tak to není seriózní. Vy prostě už nevíte kudy kam, tak používáte všechny možné argumenty a i argumenty podpásové. Děkuji.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



