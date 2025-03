Lang (ANO): To, co jste zplodili, je čistě jenom PR

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

po velice dlouhé době jsme se dostali vlastně k finalizaci tohoto zákona, který jak tady bylo řečeno od pana ministra, ve své podstatě je to změnový zákon, který vlastně upravuje některé věci, aby vůbec ten zákon o zbraních a střelivu mohl nabýt účinnosti 1. 1. 2026.

A já v té souvislosti bych chtěl tady říci pouze jedno, že úplně přesně vím, ať dneska to hlasování dopadne, jak dopadne, jaké budou potom výstupy na tiskové konferenci pana ministra, případně pana Letochy, oba dva z hnutí STAN. Oni vám tady budou říkat, občané, že tento tisk, který já považuju za až nadbytečný v té souvislosti, že nabývá účinnosti 1. 1. 2026, zákon o zbraních a střelivu je ten, který spasí Českou republiku, ten, který - už nebude nikdy se opakovat Filozofická fakulta, a takto vlastně i ten tisk byl pojat.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



Jediná toxická věc, která se tam objevila, jsou ty tlumiče na krátké zbraně, které vyvolávají velké vášně. Já opravdu nemůžu, pane ministře, souhlasit s tím, že jestliže v demokratické společnosti někdo, kdo splní všechny náležitosti, a můžeme se bavit o tom, ať je tam pěti, šestistupňová kontrola, než ten člověk získá to zbrojní oprávnění, si pořídí krátkou zbraň a rozhodne se, demokraticky měl by mít právo na tu krátkou zbraň si pořídit tlumič.

Jako někdo sbírá auta, někdo sbírá holky, někdo sbírá starožitnosti, někdo je prostě zaměřený na military. A prostě tato věc je toxická. Vy s tím spojujete to, že prostě tlumič je něco, co zvýší bezpečnost našich občanů po té tragické střelbě na Filozofické fakultě.

Vy jste si tím rozmělnil vlastně všechny ty věci, které se týkaly toho, že jste vystupovali, po té střelbě, jak jste vystupovali. Nikdo nepřijal žádnou obecnou odpovědnost ze strany vedení policie. Nikdo nepřijal obecnou odpovědnost ani na Ministerstvu vnitra. A vy prostě najednou říkáte občanům, že toto spasí a zachrání vlastně před dalším útokem, jako byla ta tragédie na Filozofické fakultě.

Já říkám, že to spasí dostatečné počty policistů, dostatečné vybavení prvosledových hlídek, dostatečná balistika, dostatečné věnování se odboru prevence kriminality, prostě školení měkkých cílů a tak dále, a změna celkové koncepce. To, co vy jste tady udělali, z mého pohledu je pouze takový lakmusový papírek, který odklání věc od věci, která se vám příliš nepovedla.

Nebudu to dále zdržovat. My se prostě postavíme k těm pozměňovacím návrhům takovým způsobem, jakým se postavíme. Svoji vůli jako poslanců hnutí ANO vyjádříme svým hlasováním. Ale říkám, že s tím, jak vy jste to tady pojal... Očekávali jsme, bůhvíjaký tisk sem přijde, jak to nějak výrazně zlepší bezpečnost, ale to, co jste zplodili, tak tomu vůbec neodpovídá. Je to čistě jenom PR.

Děkuji.