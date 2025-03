Laudát (KAN): Až budou všichni mluvit o míru, pak se náhle rozpoutá všeobecné ničení

Každou hodinu jinak:

americký prezident Trump neúnavně zaměstnává média interpretací svých výroků. Pokud by každou další hodinu, kromě spánku, nic neplácal, zastoupí ho kšiltovkář Musk. Byl by to veselý karneval, pokud by se nejednalo o dva mocné muže světa. Nově Trump přišel na to, že konflikt na Ukrajině může rozpoutat třetí světovou válku. Ten konflikt od okupace Krymu jistě potenciál spustit katastrofu má. Všem chcimírům z domova i ze světa odcituji jednu ze zkušeností našich předků. Pomohu si citací z knihy "Očarovaný poutník" od N. S. Leskova: "A bylo psáno, že svatý Tychon prosil Bohorodičku, aby byl ještě dlouho mír na Zemi, a tu mu apoštol Pavel dal silným hlasem na vědomí, kdy mír přestane. Takto pravil: ,Až budou všichni mluvit o míru, pak se náhle rozpoutá všeobecné ničení'."

Dnešní doba v politice nahrává mluvkům a zejména jejich velké podmnožině - populistům. Jestli si jejich voliči myslí, že jim to něco přinese - hluboký omyl. Vlastně jedno zcela jistě - zklamání a riziko existenční frustrace. V dnešní výbušné době může být na reparát pozdě. Situace na Slovensku, narůstající zděšení nedávno nadšených amerických burziánů a investorů, postupný, i když ne překotný, pád maďarské ekonomiky, provázený Orbánovou zradou evropské politiky, je toho dokladem.

Na začátku víkendu ještě něco k zamyšlení. Prakticky veškerou pozornost věnujeme těm, kdo mluví. A čím mluví hlasitěji, tím méně nasloucháme těm, kdo trpí. Bude Amerika (rozuměj USA) skutečně šťastná, pokud nebude naslouchat trpícím Ukrajincům a smíří se, na přání jejich prezidenta, s nespravedlností, které byli vystaveni mrtví a jejich pozůstalí na Ukrajině? Ani štěstí vnuků nemůže odčinit utrpení otců a žádný sociální pokrok nemůže smířit nespravedlnost, které byli vystaveni mrtví. Mimochodem, je to křesťanství, které varuje před dlouhodobým podřizováním se nesmyslnosti smrti a lhostejnosti vůči mrtvým. A co bude následovat pro živé? Lhostejnost a banální sliby. Nepřipomíná vám to něco, co se stalo v naší společnosti poté, jak jsme se "vyrovnali" v dávných i nedávných dějinách s obětmi nespravedlnosti my?

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

