Laudát (KAN): Mír zařídím do 24 hodin

Americké prezidentské volby se blíží a Trump už to dává najevo. Nyní se nechává slyšet, že mír na Ukrajině zařídí do 24 hodin. Ani za čtyři roky v čele USA se nenaučil, jak to ve světě chodí. Stačí připomenout jeho naivitu a úsilí zpacifikovat skanzen totality KLDR. Kim Čong un si z něj udělal pro svůj PR užitečného idiota a výsledek Trumpových snah byl nulový.

S Putinem si "náramně rozuměli". V Helsinkách Trump označoval dnešního válečného vraha Putina za svého přítele. Dokonce chápal ruskou anexi Krymu. Na druhé schůzce v Ósace na okraj summitu G 20 Putinovy hrátky s Trumpem pokračovaly. "Myslím, že výsledky této schůzky budou výborné," řekl před jednáním americký prezident. "Nemohu než souhlasit, máme o čem hovořit," dodal Putin. Tak hovořili, a co?

Na druhé straně, v době po Ruskem řízených vzpourách v Doněcku a Luhaňsku byla ukrajinská armáda v zoufalém stavu. Jestliže bylo Rusko při své agresi loni v únoru zaskočeno schopnostmi Ukrajinců, nesporně je to do jisté míry i zásluha USA. Koho také jiného, když mocní v Evropě ještě měsíce po invazi čekali, kdy se Ukrajina sesype a byznys poběží dál.

Zelenský na poslední výroky Trumpa diplomaticky prohlásil, že "jim nerozumí". Myslím, že jim rozumím velmi dobře. Tak snad nezbude, než se spolehnout na rozumnou část republikánů, kteří by po případném vítězství Trumpa jeho nebezpečnou naivitu korigovali. Jestli Ukrajina tuhle válku prohraje, Evropa se dostane minimálně do silných politických turbulencí a současná Amerika bez demokratické Evropy nebude first, ale in last place. To je realita.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

