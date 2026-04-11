Laudát (KAN): Možná by stálo za to Trumpovi nabídnout české řešení

Při pohledu na dnešní dění na Blízkém východu si nelze nevzpomenout na průpovídku ze začátku osmdesátých let minulého století. Po svržení šáha v Íránu se dlouho držely ceny ropy hodně vysoko. Bezmocný americký prezident se setkal se sovětským vůdcem a snažili se situaci vyřešit. K jejich jednání se tehdy nachomýtl normalizační Husák, aby po skončení jednání poděkoval po 259. za sovětskou "pomoc Československu" v roce 1968.
Americký prezident navrhnul, že do Íránu pošle svého nejlepšího agenta Donalda, který s Chomejním skoncuje raz dva. Oba napjatě čekali, co se bude dít. Za pár hodin íránská tisková agentura oznámila zprávu ajatolláha Chomejního, že byl odhalen americký agent Donald, byl popraven a ceny ropy se zvyšují o deset dolarů na 70 dolarů za barel.
Brežněv navrhl svému protějšku Reaganovi, že do Íránu vyšle svého agenta Sergeje, který se s nikým nemazlí. Bohužel, netrvalo dlouho a byla zveřejněna zpráva, že agent byl odhalen, popraven a ajatollách Chmejní oznámil zvýšení ceny ropy na 90 dolarů za barel.
Zoufalství vůdců nebralo konce. Potom se tiše ozval z kouta Husák a poprosil, jestli by nemohl do Íránu poslat jakéhosi Procházku. Ten sedí na Pankráci a Husák se ho chce zbavit. Oba lídři souhlasili. Uběhl týden, Írán mlčel, ani druhý týden nic nebylo o Procházkovi slyšet. Až náhle třetí týden se objevilo prohlášení v íránské televizi: "Ceny ropy se zvyšují na 130 dolarů za barel. Ajatolláh Procházka."
Po Trumpově fiasku v íránské misi by možná stálo za to Trumpovi nabídnout českou cestu řešení.
Ing. František Laudát
