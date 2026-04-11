Laudát (KAN): Možná by stálo za to Trumpovi nabídnout české řešení

11.04.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Ironický komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci na Blízkém východě

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Při pohledu na dnešní dění na Blízkém východu si nelze nevzpomenout na průpovídku ze začátku osmdesátých let minulého století. Po svržení šáha v Íránu se dlouho držely ceny ropy hodně vysoko. Bezmocný americký prezident se setkal se sovětským vůdcem a snažili se situaci vyřešit. K jejich jednání se tehdy nachomýtl normalizační Husák, aby po skončení jednání poděkoval po 259. za sovětskou "pomoc Československu" v roce 1968.

Americký prezident navrhnul, že do Íránu pošle svého nejlepšího agenta Donalda, který s Chomejním skoncuje raz dva. Oba napjatě čekali, co se bude dít. Za pár hodin íránská tisková agentura oznámila zprávu ajatolláha Chomejního, že byl odhalen americký agent Donald, byl popraven a ceny ropy se zvyšují o deset dolarů na 70 dolarů za barel.

Brežněv navrhl svému protějšku Reaganovi, že do Íránu vyšle svého agenta Sergeje, který se s nikým nemazlí. Bohužel, netrvalo dlouho a byla zveřejněna zpráva, že agent byl odhalen, popraven a ajatollách Chmejní oznámil zvýšení ceny ropy na 90 dolarů za barel.

Zoufalství vůdců nebralo konce. Potom se tiše ozval z kouta Husák a poprosil, jestli by nemohl do Íránu poslat jakéhosi Procházku. Ten sedí na Pankráci a Husák se ho chce zbavit. Oba lídři souhlasili. Uběhl týden, Írán mlčel, ani druhý týden nic nebylo o Procházkovi slyšet. Až náhle třetí týden se objevilo prohlášení v íránské televizi: "Ceny ropy se zvyšují na 130 dolarů za barel. Ajatolláh Procházka."

Po Trumpově fiasku v íránské misi by možná stálo za to Trumpovi nabídnout českou cestu řešení.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
KAN , Laudát , Blízký východ

