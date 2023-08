Laudát (KAN): Senát ukázal, co jsou zač

reklama

Třiceti šesti senátorům a senátorkám nevadí Fremr v Ústavním soudu. Exsoudruh navrhnul soudruha a horní komora kývla. Jen tak dál.

Já jsem vám to říkal, jak to dopadne při volbě komunisty na Hrad. A už je to tady. Máte, co jste chtěli (tento statut se netýká lidí, co si při volbě prezidenta zachovali vnitřní integritu).

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Mír zařídím do 24 hodin Laudát (KAN): Další budíček. Kolikátý už? Laudát (KAN): Když člověk vidí, na jaké voloviny se dávaly a dávají peníze, tak by brečel Laudát (KAN): Smlouva, kolo druhé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.