ČT24:„ V Magdeburku na východě Německa se letos nesmí konat vánoční trhy. Kvůli pochybám o bezpečnostním konceptu město podle primátorky nemohlo vydat povolení, informovala agentura DPA.”
Co kdybychom místo zákazu vánočních trhů raději hledali způsoby, jak účinně chránit a podporovat evropsko-křesťanskou kulturu a tradice? Prvním krokem by mělo být zavedení nulové tolerance vůči nelegální migraci, jež představuje vážnou bezpečnostní hrozbu nejen pro Německo.
autor: PV