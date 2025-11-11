Lavička (Svobodní): Zavedení nulové tolerance vůči nelegální migraci

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci.

Lavička (Svobodní): Zavedení nulové tolerance vůči nelegální migraci
ČT24:„ V Magdeburku na východě Německa se letos nesmí konat vánoční trhy. Kvůli pochybám o bezpečnostním konceptu město podle primátorky nemohlo vydat povolení, informovala agentura DPA.”

Co kdybychom místo zákazu vánočních trhů raději hledali způsoby, jak účinně chránit a podporovat evropsko-křesťanskou kulturu a tradice? Prvním krokem by mělo být zavedení nulové tolerance vůči nelegální migraci, jež představuje vážnou bezpečnostní hrozbu nejen pro Německo.

