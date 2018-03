Lebloch (SPO): Dokonalý svět

Řeči o tom, že byl komunistickým premiantem a bylo mu umožněno režimem vybudovat vše, co vybudoval, jsou úsměvné. Premianté byli významnější a nic nedokázali. A nám na Zlínsku nezbude nic jiného, než s určitou nostalgií vzpomínat na prosperující Slušovicíe. Každý dobrý skutek nechť je po zásluze potrestán. Hlavně ať slouží panu Čubovi zdraví.

Z jiného soudku-miliardáři budou dále bohatnout a děti ve škole nosit plastová víčka, která se prodají, aby trochu finančně pomohli při léčbě jiného dítěte, které nemělo takové štěstí, aby bylo zdravé.

Strany, které balancují na samé hraně volitelnosti, budou bojovat proti jiným stranám, jenž byly stejně jako ony zvoleny v demokratické volbě a kdo s těmito pětiprocentními stranami nesouhlasí, je podle nich populista a milovník starých pořádků.Tetelí se blahem, když se na náměstí sejdou nějací lidé a protestují.

Kdo chtěl při inauguraci slyšet nic neříkající filozofickopolitický projev, byl zklamán, kdo chtěl něco konkrétního, musel být spokojen. A proti tomu konkrétnímu zase cosi podepisují někteří naši herci nebo umělci. Ale ti to mají jaksi v popisu své práce, vzpomeňme třeba antichartu.

Někteří při projevu odešli, snad to byl počátek jejich odchodu do dějin, mnoho lidí by neplakalo, snad jen těch pár herců.

A tak tady žijeme.

Roman Lebloch, SPO Zlínský kraj

