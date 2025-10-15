Pražská plynárenská snižuje před zimní topnou sezonou cenu nových fixovaných produktů na elektřinu a plyn
15.10.2025 11:39 | Komerční článek
Od 15. října 2025 mohou stávající nefixovaní i nově příchozí zákazníci Pražské plynárenské využít nové zvýhodněné fixované cenové produkty, a to jak na zemní plyn, tak i na elektřinu. Mohou si vybrat fixaci na jeden, dva nebo tři roky.
Ti, kteří chtějí stabilizovat ceny energií do budoucna, mohou například u zemního plynu zvolit tříletý fixovaný tarif za 919 Kč/MWh bez DPH a u elektřiny, u nejběžnější sazby D02d, za 2 390 Kč/MWh bez DPH.
Pro domácnost v rodinném domě, která používá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení s roční spotřebou 11 MWh, znamená využití tříletého fixovaného produktu úsporu 5 120 Kč ročně oproti standardnímu ceníku. U typické domácnosti využívající elektřinu s distribuční sazbou D02d a spotřebou elektřiny 2,5 MWh může pak při využití tříletého fixovaného produktu jít o úsporu 3 037 Kč ročně oproti standardnímu ceníku.
Při uzavření smlouvy týkající se nového odběrného místa obdrží navíc zákazníci, v závislosti na délce fixace a výši spotřeby, bonus v rozmezí 1 000,- Kč až 6 000,- Kč.
Kompletní ceníky jsou, stejně jako informace o nabídce dalších produktů a služeb Pražské plynárenské, k dispozici na www.ppas.cz , v rámci Zákaznických center nebo lze získat informace na Zákaznické lince 267 175 333.
Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií (plynu, elektřiny a tepla) v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla a souvisejících komplexních služeb a je partnerem HMP pro naplňování Klimatického plánu HMP.
