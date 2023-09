Levice: Takhle se vede kolektivní vyjednávání. Tohle jsou odbory

reklama

V USA už 6. den stávkují dělníci v automobilovém průmyslu. Vedení automobilek odmítá přistoupit na jejich požadavky - navýšení mezd o 40 % během čtyř let, co je zvýšení, kterému se v minulých čtyřech letech těšili jejich manažeři, zakotvení principu "za stejnou práci stejnou mzdu" místo dosavadního znevýhodnění části pracujících, zkrácení pracovní doby, a další.

Majitelé automobilek tvrdí, že si podobné ústupky nemohou dovolit. Přitom jen za uplynulé pololetí měli dohromady dvacetimiliardový zisk a generální ředitelé tří firem dostali loni celkem na výplatě 75 milionů. Zato dopřát obyčejným zaměstnancům zvýšení, které by pokrylo aspoň dvacetiprocentní inflaci, je pro ně obrovský problém, což jim ale nebrání vynaložit pět miliard na zpětný odkup akcií.

Odbory se rozhodly jít do konfrontace navzdory nepřízni politiků i médií, a nevšímají si lamentování, že jejich postup ohrozí finanční zdraví firem (to ve skutečnosti ohrožují akcionáři svou nenažraností a neustálým vyžadováním vysokých dividend na úkor investování). Takhle se vede kolektivní vyjednávání! Doufáme, že se to co nejdřív stane standardem nejen v USA, ale i u nás, a pokud to bude v našich silách, chceme k tomu přispět

