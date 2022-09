Lochman (STAN): Prostě tady někdo rozbil prasátko a nechal tam haléře

reklama

Pěkné dopoledne, vážení kolegové.

Jenom ke spotřební dani. Tak my tu přinášíme pozitivní řešení, na kterém se všichni shodneme, a přesto tu získáme kritiku. Mně to přijde opravdu kritika za každou cenu. A (nesrozumitelné) tady slyšel, že to pak přerozdělíme, bůhvíkam. No my to přerozdělíme zpátky do rozpočtu na podporu školství, průmyslu a tak dále. A když bude opravdu potřeba, tak to půjde dále na podporu firmám a občanům v rámci energetické krize. Tak to jenom abychom neříkali bůhvíkam.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14941 lidí

Jsem rád, že tady bylo zmíněno Maďarsko z hlediska pohonných hmot. Protože nám zde bylo několikrát vyčítáno, že jsme ty pohonné hmoty nezastropovali. A nakonec se tady od stejných lidí dozvíme, že dneska už není dobré jezdit do Maďarska, protože prostě se stalo, že často tam lidé ty pohonné hmoty vykoupili, protože prostě nebyly. Mnoho českých občanů, kteří v létě cestovali, tak vědí, že si prostě často na pumpách v Maďarsku nenakoupili, anebo nakoupili za takové ceny, které nebyly vůbec jiné jako zde v Čechách.

A co se týká toho DPH, že bychom měli ještě dále snižovat DPH. No tak ono to je tak, že my jsme přišli po minulé vládě k rozpočtu, kde máme podle NKÚ jednoznačně nejrychlejší trend zadlužování v Evropě. Prostě tady někdo rozbil prasátko, nechal tam haléře, a teď je nám vyčítáno, že jsme ještě nenašli další prasátko, které bychom rozbili. No není tam. To je taková informace pro všechny.

A co se týká spotřební daně, chtěl bych tady jenom upozornit jako předseda podvýboru pro dopravu, že my tím pomáháme samozřejmě k tomu, aby se neprojevily vyšší ceny ve všech různých komoditách. Ale pozor, jenom železnice má tu trakční energii velmi vysokou. My na tom pracujeme, přes státního obchodníka by ta energie od 1. 1. měla být výrazně nižší než ta, která je nyní na trhu. Jenom na to upozorňuji, že v danou chvíli vlastně doprava na silnici bude mít i určitou výhodu proti železnici. A určitě to může být krátkodobé řešení a nesmí to být dlouhodobé řešení, to bychom se měli shodnout všichni.

Děkuji.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lochman (STAN): Minulá vláda dostala od NKÚ za rozpočet 2022 drtivé hodnocení Lochman (STAN): Bez tohoto zákona další stabilitu nezajistíme Lochman (STAN): Další dva tři roky bude rozhodně potřeba dopravní rozpočet posílit Lochman (STAN): Po exhejtmance zůstal na kraji prázdný krám

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama