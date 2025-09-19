Majerová (Trikolora): Důvěra občanů ČR ve vládu je na historických minimech

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke končící vládě Petra Fialy.

Majerová (Trikolora): Důvěra občanů ČR ve vládu je na historických minimech
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Více než 70 % lidí nedůvěřuje vládě Petra Fialy. Zbavme se ve volbách škodlivé Fialovy vlády!

Důvěra občanů ČR ve vládu je na historických minimech. Podle posledních dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyjádřilo důvěru kabinetu Petra Fialy pouze 19 % obyvatel, zatímco více než 70 % lidí přiznává nedůvěru. Češi se tak řadí k nejkritičtějším národům z celé třicítky zemí, které OECD sleduje. Zbavme se ve volbách škodlivé Fialovy vlády!

Fialova vláda je zodpovědná za obrovskou kumulovanou inflaci vyšší než 30 %, zvyšování daní, korupční skandály typu BITCOIN, DOZIMETR a KAMPELIČKA, podporu Migračního paktu EU přerozdělujícího imigranty, schválení nových emisních povolenek, které povedou k rekordnímu zdražování, zdražování energií a potravin, nedostupné bydlení, rekordní propad porodnosti, obrovské zadlužování, zhoršující se zdravotnictví a nedostupnou zdravotní péči, zhoršující se životní úroveň velké části občanů, podporu Ukrajiny a Ukrajinců na úkor českých občanů, omezování národní suverenity, omezování svobody slova, postavení naší země jako kolonie globalistů Západu, zhoršující se školství, podporu genderu atd.

SPD a spojenci víme, jak všechny tyto negativní věci změnit k lepšímu a je připraveno se účastnit na příští vládě.

„Tahle vláda mimo své kauzy selhala i v hospodářské politice. Hodně slibovala, například vyrovnaný rozpočet, nezvyšování daní, škrty ve výdajích, nic z toho ale nenaplnila. Drží primát v počtu nesplněných slibů, což důvěru dále podkopává,“ říká politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity. Dodává, že propast mezi občany a politikou se v Česku rozevírá už více než deset let. O věci informovalo Echo24.

Česká republika VŽDY na 1. místě.

Proto volte číslo 6. S námi Váš hlas nepropadne! SPD + Trikolora + Svobodní + PRO + VY! 

Zuzana Majerová

  • Trikolora
