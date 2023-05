Majerová (Trikolora): Jestli státní moci něco vadí, je to soukromé vlastnictví. Fiala lže

reklama

„Na další okrádání lidí vám NIKDO mandát, pane premiére, nedal,” píše výborně a přesně Jana Marková.

Premiér Fiala nám řekl, že k tomu, co dělá, má mandát a vše, co dělá je tedy zcela legitimní. Jsem přesvědčená, že tomu tak není.

Tak za prvé. Ten člověk lhal, jako když programové prohlášení tiskne. Nemůžete vydat programové prohlášení, na základě toho se nechat zvolit, to potom změnit a tvrdit, že máte k něčemu mandát. Když prohlásíte, že nebudete zvyšovat daně, tak je prostě zvyšovat nesmíte.

Za druhé, takovéhle koalice pětislepence by nikdy neměly vznikat, protože by se ani tam a ani do sněmovny třeba taková TOPka nebo KDU nejspíš nedostala. Teď nám vládne a rozhoduje o našich životech. To je třeba si uvědomit. Více než polovina obyvatel České republiky tuto vládu nechtěla, a tedy není v pořádku říkat, že vše co dělají, je legitimní. Není. Je to uchopená a zneužitá moc, nic jiného.

Už dávno píšu, že jestli státní moci něco vadí, je to soukromé vlastnictví a bude hledat cesty, jak vám toho co nejvíc vzít a že daň z nemovitosti bude první. Daň z nemovitosti je zvěrstvo, říkal to sám ministr financí Stanjura, než se dostal k lizu a k moci. Je to trest za to, že jste si na něco vydělali, že něco máte. Že máte vlastní dům, byt, provozovnu firmy, pole nebo zahradu. Je naprosto amorální tuto daň komukoliv zvyšovat potom, co nám všem vláda za loňský rok díky svému diletantismu sebrala a zahodila do kanálu díky inflaci cca 20 % všech úspor, 20 % toho, co jsme si za celý život našetřili.

A o kolik že toto pro mnohé likvidační zvýšení daně zlepší náš státní rozpočet? Proč že chtějí zlikvidovat zemědělce za jejich pole, živnostníky za jejich malé firmy a důchodce za to, že mají dům a zahradu? Aby to přineslo do rozpočtu 9 mld korun navíc. To je méně, než jsme si půjčili na jednu formu pomoci Ukrajině, která nás mimochodem stojí půl miliardy ročně jen na úrocích. To je pouhá 1/27 toho, co si naše vláda hodlá půjčit na Green deal a „odříznutí od ruského plynu“ (až 265 mld. Korun). To jsou 4 poruchové F-35 stíhačky, jejichž nákupem chce Černochová posvětit naši americkou adoraci a poslušnost.

A že jinde ve světě je vyšší? No a? Proč mě to má zajímat? To má být jako zdůvodnění toho, proč se musí zavádět i tady? Ve světě, kde mají lidé zcela jiné životní podmínky a hlavně zcela jiné objemy peněz na výplatní pásce? Jakože Pepíček chodí čůrat sousedovi na plot, tak my musíme taky? Nevěřím, že toto navýšení daně je nutné. Nevěřím. Je to jen způsob, jak nás donutit zbavit se toho, co máme, a nebo vydělávat jen na to, abychom si to mohli udržet. A k tomu tato vláda žádný mandát nikdy nedostala.

Petr Fiala lže!

Zuzana Majerová Trikolora



