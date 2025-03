Malá (ANO): Musíme udělat maximum pro to, aby se sexuální násilí v církvi nedělo

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se také velmi ráda vyjádřila k projednávané smlouvě se Svatým stolcem a ráda bych uvedla, proč tuto smlouvu nepodpořím svým hlasem. Myslím si, že to není nijak překvapivé, a nebudu se tady příliš zaobírat těmi všemi argumenty, které zde už padly, ale pojmu to spíše lidsky. Souhlasím s drtivou většinou argumentů, které zde přednášeli předřečníci, kteří upozorňovali na ta rizika. Co tady znovu připomenu, je skutečnost, že jsem přesvědčena o tom, že ta smlouva není potřebná a skutečně občanům České republiky nic nepřinese. Vše fungovalo až doteď a myslím si, že to bez ní další roky zvládneme.

To, co se objevuje v prostoru, je podle mého názoru skutečně až mnoho obav z toho, k čemu může přijetí této smlouvy vést. Na jedné straně tady máme zastánce této smlouvy, na druhé straně máme její odpůrce, ale taky tady máme věci, které se dějí za oponou. Myslím si, že nebyla zodpovězena velká řada otázek. Já se velmi často ptám na to, proč vadí někomu zavedení dětského certifikátu, který má ochránit děti před sexuálními predátory? Proč Česká biskupská konference požádala o výjimku, kterou žádá vynětí z povinnosti překážení trestného činu sexuálního nátlaku a tak dále? To si myslím, že jsou věci, které v tom prostoru jsou a do této chvíle opravdu nebyly vyjasněny.

Jsem přesvědčena o tom, že věřící chtějí bezpečnou církev, že ji chtějí bezpečnou pro sebe, pro své blízké a chtějí vědět, že je zajištěno jejich bezpečí. Z mého pohledu je i v maximálním zájmu církve dbát na to, aby sexuální násilí se v církvi nedělo, když se děje, aby bylo potrestáno, ale především aby se mu předcházelo. Co si moc přeji, je - a chtěla bych se toho dočkat - abychom se skutečně dobrali k nějakému otevřenému dialogu s církví na toto téma a skutečně našli a viděli snahu ten problém řešit. Podle mého prostě není v tuto chvíli na místě čas uzavírat tuto dohodu, a proto ji nepodpořím svým hlasem. Děkuji za podporu.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



