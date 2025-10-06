Maláčová (SOCDEM): Věřila jsem, že se podaří Sociální demokracii zachránit

06.10.2025 19:05 | Monitoring

Vyjádření předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny 2025

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Jana Maláčová na CNN Prima News

Přátelé,

výsledek voleb je jasný. Jedná se o neúspěch.

Všem našim voličům z celého srdce děkuji za podporu. Vaše hlasy, vaše energie a vaše víra v to, že politika může udělat život spravedlivější, pro mě znamenají opravdu hodně.

Děkuji také všem, kdo nám v posledních měsících pomáhali: spolustraníkům, našim podporovatelům, mému týmu, který mi byl nesmírnou podporou, ale také zejména našim dobrovolníkům. Poslední rok pro mě byl nesmírně složitý, lidsky i pracovně, věřila jsem, že se podaří Sociální demokracii zachránit a snažila jsem se pro to udělat maximum možného.

Sluší se také pogratulovat vítězi voleb, hnutí ANO. Naší zemi přeji vládu, která bude opravdu pracovat ve prospěch svých občanů.

V úterý zasedne Grémium Sociální demokracie, kde s kolegy situaci probereme, vyhodnotíme a jak věřím, následně společně sdělíme další postup.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
