Maláčová (SOCDEM): Věřila jsem, že se podaří Sociální demokracii zachránit

Přátelé,
výsledek voleb je jasný. Jedná se o neúspěch.
Všem našim voličům z celého srdce děkuji za podporu. Vaše hlasy, vaše energie a vaše víra v to, že politika může udělat život spravedlivější, pro mě znamenají opravdu hodně.
Děkuji také všem, kdo nám v posledních měsících pomáhali: spolustraníkům, našim podporovatelům, mému týmu, který mi byl nesmírnou podporou, ale také zejména našim dobrovolníkům. Poslední rok pro mě byl nesmírně složitý, lidsky i pracovně, věřila jsem, že se podaří Sociální demokracii zachránit a snažila jsem se pro to udělat maximum možného.
Sluší se také pogratulovat vítězi voleb, hnutí ANO. Naší zemi přeji vládu, která bude opravdu pracovat ve prospěch svých občanů.
V úterý zasedne Grémium Sociální demokracie, kde s kolegy situaci probereme, vyhodnotíme a jak věřím, následně společně sdělíme další postup.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
