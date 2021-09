Malý (TSS): Od Hitlerjugend k Merkeljugend či Eurojugend a poslušné Evropě

reklama

Mrzelo mě, že nepřišlo víc lidí. Možná zůstali doma, protože si myslí, že to nemá cenu, nebo proto, že čekají, jak to dopadne. Oboje je špatně, oboje je chyba. Většina lidí si mylně myslí, že to, co se děje se jich netýká, že o nic nejde. Omyl, jde o mnoho. Jde o naši svobodu, kterou začínáme ztrácet. Oni nás rozdělují všemi možnými způsoby, aby nás mohli lépe ovládat.

Od Drahoše/Zemana, přes roušky/neroušky, očkování/neočkování, Rusko/USA, Bidena/Zemana. Oni určují, co je správné a kdo nesouhlasí, kdo nejde s nimi, je vyvrhel, je blokován, umlčován, a dokonce poslední době už i vyhazován z práce. Kdo není očkován, nesmí tam, kam smí očkovaní, nesmí do firmy, kdo nepřispěje spotřebováním neprověřené vakcíny kmotrům, a tak provizí politikům, je na indexu.

Ve světě se pálí knihy, kácejí se sochy, přejmenovávají se obrazy, přepisuje se historie, jako by šlo to, co se stalo změnit. Nejde to, oni ji nechtějí změnit. Oni chtějí, aby se na historii dívali naše děti a jejich potomci jinak, chápavěji, aby to, co bylo odsuzovali. Hitler byl gauner, ale přece bojoval proti komunismu, že? A přispěl k rozvoji techniky a vědy a tak – to jsem se nedávno dočetl na Facebooku.

K napsání dnešního blogu mě přiměly „studentské volby“. Výsledek: Piráti a starostové 30,4%, Spolu 29,4%, ANO 8,5%, Zelení 7,1%, SPD 4,0%, Volný blok 3,3%. Má smysl pokračovat ve výčtu? Hlasovalo 40 899 našich potomků. To je výsledek práce našeho zpolitizovaného školství, které namísto aby učilo výuku „zlehčuje“ a místo ní vychovává. Díky ignoraci a pohodlnosti rodičů, kteří s dětmi nemluví.

Z pohodlnosti, nebo z nutnosti druhého zaměstnání rodiče koupí dětem tablet, protože „nemají“ čas se jim věnovat, nevychovávají je, a východu ponechávají na škole, která ale má učit, ne vychovávat. Naše školství je řízeně zpolitizováno a připravuje se ta „správná“ výuka a výchova našich dětí, jejich masírka, aby se stali těmi správnými voliči, těmi správnými poproudovými členy společnosti.

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 2% Víc peněz a osobní prosperitu 3% Svobodu podnikání 5% Demokracii 9% Bezpečnost 81% hlasovalo: 3651 lidí

Hovězí steak bude brzy stát tolik jako auto, protože krávy prdí a my musíme zachraňovat planetu. Pro výrobu baterií do elektroaut jsou v Africe zotročeny tisíce dětí, ale to nikoho nezajímá, vždyť je to v zájmu ekologie. Líbáme nohy feťákům a žhářům, protože někteří jejich prapředci byli otroci. Elektroauta škodí více, než ta se spalovacími motory, ale elektroauta jsou in, to se našim dětem líbí.

Inklinují k socialismu, ale přitom jim vůbec nevadí, že je jako rodiče zajišťujeme díky tomu, že pracujeme v kapitalistické společnosti. Nemají problém si vzít kožené boty, koženou bundu a jít demonstrovat proti zabíjení zvířat. Vždyť je to in. Hitler snil o jednotné Evropě, které chtěl docílit zbraněmi, terorem, vražděním, genocidou a neváhal k tomu zneužít i děti – Hitlerjugend.

To, čeho se snažil Hitler dosáhnout zbraněmi, chce docílit Merkel a pol. „politicky“ a ekonomickým tlakem. Tiskne miliardy nekrytých Eur, aby udržela chiméru blahobytu EU, že na vše jsou peníze, pod lživým pláštíkem záchrany uprchlíků a získání levné pracovní Evropy likviduje Evropu, její tradice a hodnoty. Tiše salámovou metodou „reformuje“ evropské školství a vychovává tak poslušné eurojugend, které pak budou mít další eurojugend – poslušné voliče a budovatele socialistického eurofašismu.

Děláme, že se nás to netýká. Nevidíme to, protože od toho odvrátili naši pozornost rozdělování společnosti na eurohujery a euroskeptiky, na rouškaře a nerouškaře, na ekoteroristy a realisty. Mám obavu, že tento vývoj již nelze zastavit, ale zkusme to. Zkusme mluvit s našimi dětmi a vychovávat je. Nevykašleme se na volby, každý hlas rozhoduje a pokud nezvolíme politiky, kteří budou bránit zájmy této země a jejích idí, bude zle. Hůř, než tušíme.

Ti co se bojí propadlého hlasu, ho možná uvažují dát tomu, u koho mají „jistotu“, že do Sněmovny projde, že je v tuto chvíli „silnější“. To je ale chyba. Když budete Sparťan a bude se hrát derby se Slávií a kurzy budou Sparta – Slavia 1:6, budete jako Sparťan fandit Slávii? Asi ne. Tak proč stejně nepřistoupíte k volbám? Pokud lidé chtějí něco změnit, mají volit to, čemu věří, co jim dává smysl. TSS se pere, a i ve Sněmovně bude prát za naše svobody, včetně svobody podnikání.

Kandiduji za TSS, tedy Trikolóra, Svobodní a Soukromníci v Praze do Sněmovny. Prosím o váš hlas pro nás a preferenční kroužek u mého jména.

Váš hlas nepropadne, jsme minimálně na 4,7%!

Šťastnou ruku u voleb

(převzato z Profilu)

Článek byl převzat z Profilu Michal Malý

