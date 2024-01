Malý (Trikolora): Osobní novoroční přání všem

reklama

Ekonomika jde do kelu, stejně jako tento stát. Více než milion rodin s dětmi se propadlo na hranici chudoby a stejně tak minimálně 50 procent seniorů. My ale sdílíme na sítích vtípky na vládu, a místo abychom se vzepřeli, necháme si utahovat smyčku kolem krku.

Platíme cenami elektřiny podvody solárních baronů, které umožnila vláda, platíme za nekvalitní plyn z Norska či USA, který nám likviduje plynové kotle, nebo za ruský, který je nám přeprodáván, platíme za drahou energii, kterou vyrábíme v Evropě nejlevněji a kupujeme ji nejdráže na burze, přestože nemusíme.

Hrozíme Rusku pěstičkou, posíláme na Ukrajinu zbraně tolik, že se to již projednává na půdě OSN, nemluvě o tom, že naše vláda armádu prakticky odzbrojila a zbavila ji obranyschopnosti. Kupujeme nesmyslně předražené a poruchové F-35 na úkor důchodců, zdravotnictví a školství, které zlikviduje srážka s ptákem.

Uvedeným vláda doslova likviduje český průmysl a export, který přestává být konkurenceschopný. Po slavných výletech našich politiků na Tchajwan, do Afriky a jinam zakázky s těmito zeměmi uzavírají ostatní státy, ale my ne. Vládne nám parta diletantů, zaslepeně poslušná USA a Bruselu tak, jak byly kdysi totalitní vlády poplatné Rusku.

Naše vláda zejména v oblasti zahraniční politiky dělá fatální chyby, které těžko půjdou napravit. Máme nejméně populárního a nejvíce neschopného premiéra na světě, který v EU působí jako užitečný idiot. Na silvestra jsem od rána pracoval a budu zase, protože mám vyšší zálohu na elektřinu, než je můj důchod.

Co mám přát v takové chvíli lidem k novému roku? Bez patosu a pokrytectví? Bez přiložených infantilních foteček ohňostrojů, či sklenek se šampusem? No, zkusím to. Předně, přeji nejen svým blízkým, ale vám všem zdraví a sílu a konec válek.

Sílu zvládnout to, co nás v novém roce čeká, protože to pro většinu z nás bude mnohem horší, než co jsme zažívali letos. Přeji vám, abyste doma tuto krizi vztahově zvládli, protože může vyvolávat stres a hádky, a přitom rodina, naši partneři, jsou to nejdůležitější, co máme.

Přeji vám všem, aby ten balast, který jsem popsal, co nejdříve skončil. Přeji všem, aby tato vláda konečně táhla do háje. Řekl bych to jadrněji, ale nechci dnes používat vulgarismy. Přeji všem lidem zdraví, sílu a odvahu a letošní rok bez válek.

Važme si našich žen a chraňme naše rodiny. Přeji vám do nového roku sílu. Máme nádhernou zemi, braňme její suverenitu, braňme naše rodiny. To je mé přání do nového roku vám všem.

