Malý (Trikolora): Teraza Hyťhová (SPD/Trikolora/PRO) a její veletoč

Zřejmě si je Tereza vědoma svého "volebního potenciálu", tedy toho, že v Ústí získala v sněmovních volbách v roce 2021 v Ústeckém kraji 18,89 procenta preferenčních hlasů (Foldyna 12,45 procenta), a tak šla za lepším, protože se nesmířila s neúspěchem v roce 2021, který na rovinu nebyl až zas tolik její chybou.

Je si tedy vědoma svého "volebního potenciálu", vždyť, jak jsem napsal, dostala víc preferencí než Foldyna. K tomu zřejmě stačí hezká tvář, lítost nad její nemocí a nulová práce ve straně. Jen hezké fotečky a hezká slova. Politika je ale o dřině a každodenní práci, ale to volič nevnímá, že?

Tereza nijak pro Trikoloru nepracovala, byla odpovědná za IT a neudělala "za korunu" práce. Ze všech jednání vedení mimo jednoho se omluvila pro nemoc nebo zaneprázdněnost. Nemoc respektuji, ale při té nemoci postovala své výlety po světě. Bude pracovat pro PRO?

Neberu jí její rozhodnutí. Já jsem zvyklý bojovat až do konce. Škoda jen, že nepoděkovala členské základně Trikolory za podporu, nerozloučila se, a zejména se neomluvila za to její nicnedělání pro stranu na postu místopředsedkyně, na kterém celou dobu lpěla, a za odchod bez rozloučení.



Tak jsem chtěl popřát Tereze Hyťhové štěstí a "ocenit" její pragmatismus a zároveň se jí zeptat, zda by se po omluvě SPD nemohla omluvit i všem členům Trikolory. Bohužel nemám jak, protože mě Terezka zablokovala. Respektive reakce. Tak to snad udělá někdo jiný. Ty blokace, to je tedy dneska móda.



Jak jsem záhy zjistil, ani další členové Trikolory nemohou na jejím profilu reagovat. Inu, i to je vypovídající. Tak snad poslední poznámku - Tereza možná přinese PRO nějaké hlasy, ale po zkušenostech s ní, těžko nějakou práci. Chápu ale, že plat učitelky zdaleka nedosahuje platu poslance.



Takže pokud nemohu na zdi Terezy, tak zde: Hodně štěstí, Terezo. Nezapomeňte ale, že karma je jen jedna. Nereagoval bych zde, pokud by Tereza odešla potichu a vedle jejího FB necítila potřebu svůj odchod vykřičet (okecat) na stránkách PL.



Toto je "rozloučení" Terezy s Trikolorou:

Vážení a milí občané,

ráda bych vás informovala o aktuálním rozhodnutí v mém politickém životě. Ukončila jsem své členství v politické straně Trikolora, která se spojila s SPD, tedy se stranou, z které jsem před několika lety do Trikolory přišla. Usoudila jsem, že jak pro toto spojení, tak pro mě bude nejlepší, když půjdu svojí vlastní cestou.

Stále si stojím za svými názory, které jsou národně konzervativní. Možná právě proto jsem se rozhodla přijmout nabídku na spolupráci od místopředsedy Ing. Matěje Drbohlava z politické strany Právo Respekt Odbornost - PRO, která hájí konkrétní cíle, s kterými se ztotožňuji i já.

Chci využít své politické zkušenosti i učitelské dovednosti v odborné skupině a při formování programu, nikoliv se jen zařadit pod nějakou značku. Právě toto uplatnění nalézám ve straně JUDr. Jindřicha Rajchla.Tento můj politický i osobní postoj je dlouhodobě neměnný, a přestože se změnila politická situace i formát některých stran, já své postoje měnit nehodlám.

Děkuji všem, kteří mou vůli respektují.

Mgr. Tereza Hyťhová

