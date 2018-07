Mařák: Srdcem jsem komunista, proto opouštím sektu s názvem KSČM

I když to trvalo mnoho let, dneska vím, že jsem srdcem komunista. Ten komunista, co má cítění s druhými, chce pomáhat slabším a vždy bojoval a činil kroky pro sjednocení těchto lidí. Aby tito sjednocení mohli bojovat a prosazovat společné cíle.

V roce 2010 jsem se rozhodl, zapojit do politického života, protože jsem cítil, že pouze takto budu mít sílu něco změnit. V dalším roce jsem vstoupil do KSČM. Důvod? Mně osobně nikdy neublížili. Po převratu v naší vlasti v roce 1989 se většina "soudruhů" rozutekla do ostatních stran. Domníval jsem se, že to všechno špatné co bylo v KSČ, tuto stranu opustilo. Říkal jsem si, vždyť už to není ta KSČ, dneska je to přece nová, mladá strana KSČM. Jak jsem se mýlil.

Vstoupil jsem s nadějí, že se něco naučím a hlavně, že budu moci přispět ke změnám ve svém okolí, ve svém městském obvodu, v celé Ostravě. Od počátku se ale vyrojily problémy. Všechno, co jsem navrhoval a nabízel pomoc při práci a propagaci, naráželo na nelibost starších soudruhů. Do ničeho se jim nechtělo, vždy měli tisíc důvodů, proč to nejde. Naštěstí jsem již v té době navštěvoval klub mladých, kde se dalo aspoň trochu dýchat a něco podnikat. Zde začalo oceňovat můj přínos a po velkých peripetiích, jsem převzal vedení komise mládeže MěV KSČM Ostrava. Společně s ostatními jsme vytvořili a posunuli spoustu akcí na úplně jiný levl, než byli schopní mnozí "soudruzi" pochopit. V mnoha případech jsem již nemohl čekat na souhlas, ale musel jsem kroky podniknout na vlastní riziko. Mělo to úspěch. A všechno fungovalo, dokud jsem vyvolené tlačil před sebou.

Stal jsem se zastupitelem, po nějakém čase dokonce uvolněným. Byl zvolen místopředsedou MěV. A najednou bylo zle. Můj záměr sjednotit celou ostravskou organizaci, zrušit rozdělení na obvodní koordinační rady, se přestal líbit vyvoleným. K tomu přidejte neúspěšný pokus mne zkorumpovat a to za účelem prospěchu některých členů při volbě kandidátky do Poslanecké sněmovny. Předáním důkazu vyšším stranickým orgánům bylo nakonec prezentováno jako nemravné a trestuhodné. Korupčník získal důvěru zprofanovaného pléna a započala érá mého špinění a pomlouvání mezi členy strany. Návrh na řešení vzniklé situace mimořádnou konferencí, kde mohla rozhodovat široká členská základna, byla zapovězena, protože členové jsou dobří, aby volili vyvolené, ale rozhodovat o dění a směru strany, to né rozhodovat budou jenom ti vůdci sekty, kteří si stranu zprivatizovali.

Porušování stanov, omezování politického projevu, upírání práv člena strany, neregistrování nové ZO. To je vzorek arogance, která bují v KSČM Ostrava. Blíží se volby do obecních zastupitelstev. V Ostravě se kandidátky netvoří, tady se kšeftuje. Byznys, je tady v plném květu. Žádný politický náboj, pouze boj o místo. Zúčastnění naštěstí zapomínají, že o výsledku rozhodují voliči. A já už dnes pevně věřím, že ti jim to pořádně spočítají.

