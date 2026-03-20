Maříková (SPD): Kam až může zajít ideologie vydávaná za „boj s klimatem“

22.03.2026 20:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákazu reklam na maso v Amsterdamu.

Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Rozhodnutí Amsterdamu zakázat reklamu na maso je ukázkou, kam až může zajít ideologie vydávaná za „boj s klimatem“. Omezovat lidem informace o běžných potravinách a tvářit se, že tím zachráníme planetu, je absurdní.

Místo rozumných řešení přichází zákazy a diktát toho, co si mají lidé myslet a jíst. Dnes reklama na maso, zítra co dalšího? Tohle není ochrana klimatu, ale další krok k omezování svobody pod zástěrkou „vyššího dobra“.

Karla Maříková

  • SPD
  • krajská zastupitelka
